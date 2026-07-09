Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger suočavaju se sa komplikovanom borbom oko podjele bogatstva, uključujući luksuznu vilu na Majorci.

Izvor: Instagram printscreen

Javnost ne prestaje da bruji o krahu braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, a u fokusu je sada mukotrpna borba oko podjele zajedničkog bogatstva.

Nakon godinu dana obilježenih fudbalerovim skandalima, nekadašnja teniserka se okrenula novoj, tajnoj ljubavi i luksuznom životu, dok se iza zatvorenih vrata vode čak dva sudska procesa u Minhenu i na Majorci.

Vidi opis Ovo je vila od 4,5 miliona € na Majorci koju Bastijan želi da uzme od Ane: Teniserka u nju uložila 2 miliona € Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Kako prenosi njemački Bild, najveći spor nastao je oko luksuzne jahte vrijedne skoro pola miliona evra, koja posjeduje kuhinju, kupatilo i dvije spavaće kabine, ali i oko raskošne vile na Majorci od 4,5 miliona evra, gdje Ana trenutno boravi sa sinovima.

Kako izgleda sporna vila na Majorci?

Nekretnina koju je Ana nekada dijelila sa Bastijanom prostire se na placu od oko 6.000 kvadratnih metara, dok sama kuća zauzima približno 950 kvadrata. Izgrađena je 1998. godine, a Ana je nakon kupovine uložila velika sredstva u renoviranje kako bi prostor u potpunosti prilagodila porodici.

Vila je podijeljena na dva nivoa

Prizemlje čini prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, kao i glavna spavaća soba koja ima sopstveni garderober i kupatilo. Sprat ima četiri spavaće sobe sa izlazom na terase i tri kupatila.

Pored glavne kuće, na imanju se nalazi i odvojeni apartman namijenjen gostima ili osoblju, dok su u dvorištu smjješteni bazen i teniski teren koji omogućavaju potpuni komfor i sportske aktivnosti unutar samog posjeda.

Vidi opis Ovo je vila od 4,5 miliona € na Majorci koju Bastijan želi da uzme od Ane: Teniserka u nju uložila 2 miliona € Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 19 / 19

(Mondo.rs)