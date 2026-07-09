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Ovo je vila od 4,5 miliona € na Majorci koju Bastijan želi da uzme od Ane: Teniserka u nju uložila 2 miliona € 1

Ovo je vila od 4,5 miliona € na Majorci koju Bastijan želi da uzme od Ane: Teniserka u nju uložila 2 miliona €

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger suočavaju se sa komplikovanom borbom oko podjele bogatstva, uključujući luksuznu vilu na Majorci.

Vila Ane Ivanović od 4,5 miliona evra na Majorci koju Bastijan želi da uzme Izvor: Instagram printscreen

Javnost ne prestaje da bruji o krahu braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, a u fokusu je sada mukotrpna borba oko podjele zajedničkog bogatstva.

Nakon godinu dana obilježenih fudbalerovim skandalima, nekadašnja teniserka se okrenula novoj, tajnoj ljubavi i luksuznom životu, dok se iza zatvorenih vrata vode čak dva sudska procesa u Minhenu i na Majorci.

Kako prenosi njemački Bild, najveći spor nastao je oko luksuzne jahte vrijedne skoro pola miliona evra, koja posjeduje kuhinju, kupatilo i dvije spavaće kabine, ali i oko raskošne vile na Majorci od 4,5 miliona evra, gdje Ana trenutno boravi sa sinovima.

Kako izgleda sporna vila na Majorci?

Nekretnina koju je Ana nekada dijelila sa Bastijanom prostire se na placu od oko 6.000 kvadratnih metara, dok sama kuća zauzima približno 950 kvadrata. Izgrađena je 1998. godine, a Ana je nakon kupovine uložila velika sredstva u renoviranje kako bi prostor u potpunosti prilagodila porodici.

Vila je podijeljena na dva nivoa

Prizemlje čini prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, kao i glavna spavaća soba koja ima sopstveni garderober i kupatilo. Sprat ima četiri spavaće sobe sa izlazom na terase i tri kupatila.

Pored glavne kuće, na imanju se nalazi i odvojeni apartman namijenjen gostima ili osoblju, dok su u dvorištu smjješteni bazen i teniski teren koji omogućavaju potpuni komfor i sportske aktivnosti unutar samog posjeda.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Ana Ivanović Bastijan Švajnštajger vila Majorka

Komentari 1

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Ne mogu ni da vjerujem da je bila sa tim svabskim smecarem. Sad nek se bori

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