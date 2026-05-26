Rastavio ih luksuz: Silva ostavila Švajnštajgera zbog vile na Majorci

Kapitanova nikako nije željela da zbog svoje djece mijenja adresu i da ode kod Švajnija u Minhen, već je htjela da žive u Palma de Majorki u luksuznoj kući koju je ranije iznajmljivao

Bugarka Silva Kapitanova ostavila je prije više od dva mjeseca Bastijana Švajnštajgera, a sada polako na površinu isplivavaju detalji kraha ove veze, koja je prošle godine ostavila domaću i svjetsku javnost u šoku.

Mediji sada pišu da je Silva otkačila bivšeg fudbalera kad više nije htio da plaća mjesečno rentiranje vile u kojoj su živjeli u Palma de Majorki.

- Iako je milioner, Bastijan nije rupa bez dna kad je u pitanju novac, pa mu je u posljednje vrijeme bio popriličan trošak da plaća 50.000 evra mjesečno. Kako već neko vrijeme najmanje boravi tamo, zbog drugih poslova i obaveza u Njemačkoj, on je odlučio da otkaže rentiranje te hacijende. Jednostavno, to mu se više nije isplatilo. Kad je to čula, Silva je bukvalno poludjela. Rekla mu je da to ne dolazi u obzir i čak mu je predložila da tu kuću i kupi za njih, kako bi bila u njihovom vlasništvu.

Bastijan za to tek nije htio da čuje. Kako bi je bar malo smirio, dao joj je prijedlog da na Palmi iznajme manju i jeftiniju kuću, ako joj je baš stalo da i dalje tamo živi tokom godine, ili da se preseli kod njega u Njemačku. Ni na tu varijantu nije pristala.

Objasnila mu je da ne želi da se seli iz hacijende i da je to njena kuća iz snova. Kako su oboje bili tvrdoglavi i nisu htjeli da odustanu od svojih ideja, tu je puklo - otkrio je Kuriru izvor upućen u život bivšeg supruga Ane Ivanović.

Bastijan je tokom veze s Bugarkom, koja ga je i koštala braka sa Anom, na sve načine pokušao da udovolji Silvi i ispuni joj sve želje. Ipak, u posljednje vrijeme on sve više vremena provodio u Minhenu i po svijetu nego u Palmi, gdje je ona živjela i gdje im je i bilo tajno ljubavno gnijezdo.

Ovako izgleda hacijenda koja se iznajmljuje za 50.000:

Silvi je to počelo jako da smeta i da mu opasno zamjera, pa su i svađe postale sve češće. Iako joj je on u jednom trenutku ponudio da dođe kod njega u Njemačku, ona za to nije htjela ni da čuje. Po svemu sudeći, kap koja je prelila čašu bila je njegova odluka da više ne rentira pomenutu vilu, zbog čega je definitivno ljubav pukla.

