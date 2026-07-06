Ljubavnica Bastijana Švajnštajgera je najveći problem Ane Ivanović: Bugarka "blokira" novac srpskoj teniserki

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera ponovo privlači ogromnu pažnju javnosti.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović i njen bivši suprug Bastijan Švajnštajger ponovo su glavna tema medija u Njemačkoj! Tamošnji mediji poslednjih dana pišu o pokrenutim sudskim postupcima tokom kojih bi trebalo da budu precizirani svi detalji oko podjele imovine, alimentacije i starateljstva nad trojicom sinova. Razvod dvoje svjetski poznatih sportista privlači mnogo pažnje, a u njemu važnu ulogu ima i Bugarka - ljubavnica nekadašnjeg fudbalera.

Navodno, Silva Kapitanova savjetuje Bastijana Švajnštajgera da se u sudskim postupcima protiv Ane Ivanović bori do posljednjeg centa i da bivšoj teniserki ne učini nikakav ustupak. Bugarka sa kojom je Švajnštajger varao Anu želi da njen izabranik pobijedi u oba sudska procesa, a da bivša teniserka na sudu ne dobije ništa!

"Do ovih sudskih postupaka možda ne bi ni došlo da Silva ne insistira da Bastijan uzme sve što mu po zakonu pripada. On bi možda i popustio i nikada ne bi ni došlo do ove ružne situacije između Ane i njega da nema nje. Sve bi se možda riješilo mirnim putem. Ipak, kako je nastao ovaj problem, a ona je u sve upućena od početka, jer se zbog nje brak i raspao, Silva insistira da se ide do kraja i da Bastijan ne da ništa Ani, osim onoga što joj po zakonu pripada. Ogroman novac je u pitanju i brojne nekretnine. Sjetite se samo da su njih dvoje dok su bili u braku imali i zajednički posao, da su snimali reklamne kampanje. Silva ne želi da odustane od tog novca, jer zna da samo s njim ima zagarantovanu budućnost na visokoj nozi. S druge strane, Ana samo želi ono što je sama pošteno zaradila, a što druga strana sada pokušava da ospori. Ispada da je samo Bastijan radio tokom braka, a da ona ništa nije doprinosila, što je totalni nonsens", ispričao je njemačkim medijima izvr blizak istrazi.

Vidi opis Ljubavnica Bastijana Švajnštajgera je najveći problem Ane Ivanović: Bugarka "blokira" novac srpskoj teniserki Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Prethodnih dana iz Njemačke su stizale informacije da Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger treba da podijele imovinu koja se procjenjuje na oko 100.000.000 dolara. Srpska teniserka i njemački fudbaler svojevremeno su potpisali predbračni ugovor kojim je dogovoreno da novac zarađen prije braka neće biti dijeljen ukoliko dođe do razvoda, ali je problem što su Ana i Bastijan imali zajedničke projekte, investicije i sponzorske ugovore sa kompanijama.

Tokom teniske karijere Ana Ivanović je samo od turnira zaradila preko 15 miliona dolara. Kao jedna od najboljih i najljepših teniserka na planeti potpisala je i doživotni sponzorski ugovor sa Adidasom, ali i još mnogo ugovora sa svjetski poznatim kompanijama. Dio novca koji je zaradila u igračkim danima, Ana je nakon karijere investirala u privatan biznis.

Bonus video:

Pogledajte 00:12 Ana Ivanović Victorias Secret Izvor: instagram/anaivanovic Izvor: instagram/anaivanovic

(MONDO)