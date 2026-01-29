Ani Ivanović će od svakog mjeseca leći na račun paprena suma

Izvor: SVEN HOPPE / AFP /UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje ne silazi sa naslovnih strana. Bivša srpska teniserka je krajem prošle godine na Majorci pokrenula brakorazvodnu parnicu, poslije devet godina zajedničkog života, a istovremeno je podnijela i zahtjev za alimentaciju.

Kako se navodi, bivši supružnici ne žele čak ni da se susretnu u sudnici, zbog čega su preko svojih advokata zatražili da se postupak što prije okonča i da svako nastavi dalje svojim putem.

Podsjetite se kako je par izgledao dok su bili u ljubavi:

Vidi opis Otkriveno koliku alimentaciju dobija Ana Ivanović: Bivši supružnici izbjegavaju da se sretnu čak i na sudu Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na meti medija, tvrde da se razvode posle 9 godina. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/Ervin Monn / imago stock&people Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DanielScharinger/babirad/ / Sipa / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Steffi Adam / imago stock&people Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Adam Davy / PA Images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MATTHIAS BALK / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Famous/Avalon / Avalon / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Prema pisanju medija, sud je reagovao ekspresno kada je riječ o izdržavanju djece. Sudija je donio odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po djetetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

"Bastijan Švajnštajger poslije razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci poslije njihovog razvoda. Sudija je odredio meesečnu alimentaciju na 15.000 evra po djetetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosječnih bruto godišnjih plaća za stalno zaposlene u Njemačkoj", piše portal Bunte.

Iznos je određen kao dio takozvane privremene mjere prije pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloljetnu djecu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

"Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim financijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su djeca imala prije razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mjesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dvije čistačice, kao i činjenicu da svako dijete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svjetskog prvenstva plaća porez u Njemačkoj", navodi pomenuti portal.