Ministri EU danas o Ukrajini i Bliskom istoku: Na stolu pomoć Kijevu i nove sankcije

Ministri odbrane i spoljnih poslova EU u Viklouu razgovaraju o pomoći Ukrajini, kreditu od 90 milijardi evra, ruskoj imovini i Bliskom istoku.

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Ministri odbrane i spoljnih poslova EU okupiće se danas u Viklou, južno od irske prijestonice Dablina, radi razgovora usmjerenih na Ukrajinu i Bliski istok.

Nakon jučerašnjeg sastanka, ministri odbrane trebalo bi danas prije podne da razgovaraju o podršci bloka Ukrajini.

Očekuje se da će razgovori biti usredsređeni na realizaciju kredita EU od 90 milijardi evra za Kijev i dalju podršku ukrajinskim oružanim snagama, kao i na bližu saradnju između odbrambene industrije Ukrajine i EU.

Osim toga, očekuje se da će ministri odbrane razgovarati i o rastućem značaju svemira u modernoj odbrani, kao i o situaciji na Bliskom istoku, sa fokusom na Liban i pomorsku bezbjednost.

Ministri spoljnih poslova EU trebalo bi da stignu u Viklou večeras, prije nego što sutra održe razgovore o daljoj podršci Ukrajini.

Sa rastućim finansijskim potrebama Kijeva, očekuje se da će na dnevni red biti vraćeno pitanje šta učiniti sa oko 210 milijardi evra imovine ruskih centralnih banaka, zamrznute u EU pod sankcijama.

Očekuje se da će ministri spoljnih poslova, takođe, razgovarati o daljim sankcijama Moskvi.

Što se tiče Bliskog istoka, razgovori će vjerovatno biti usredsređeni na širu situaciju u regionu i humanitarnu krizu u Pojasu Gaze, kao i na to da li da se uvedu sankcije zbog ponašanja Izraela prema Palestincima, prenosi DPA.