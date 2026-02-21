Pretežno oblačno i vjetrovito širom BiH, kolovozi mokri i klizavi uz obustave i radove na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno sa slabim padavinama ujutru i uveče.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tokom dana očekuju se kraći sunčani periodi, na jugu će biti sunčanije uz umjerenu oblačnost i vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će većinom biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a na jugu i jugozapadu umjereno jaka bura.

Najviša temperatura vazduha biće od jedan do šest, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Han Pijesak minus pet, Kneževo i Mrakovica minus četiri, Sokolac i Čemerno minus tri, Kalinovik i Mrkonjić Grad minus dva, Srebrenica i Livno minus jedan, Banjaluka, Novi Grad, Srbac, Sarajevo i Sanski Most nula, Bijeljina, Gacko, Zvornik, Doboj i Prijedor jedan, Bileća tri, Trebinje šest i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa najviše padavina registrovano je u Srebrenici - 12 litara po metru kvadratnom, Bijeljini i Zvorniku 11, Han Pijesku sedam, Trebinju i Bileći šest.

Na Han Pijesku je jutros izmjereno 28 centimetara snijega, na Čemernu 10, Kalinoviku pet i Srebrenici četiri.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, a u višim predjelima ima poledice.

Iz Auto-moto saveza Republice Srpske skreću pažnju i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta M18 Rača-Bijeljina - rejon Balatuna i Trnjaka, te će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija–Mokro–Sumbulovac–Rogoušići–Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići, kao i na dionici granica Republike Srpske/FBiH Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.