Prognoza: Sunčano i toplo, od sredine dana naoblačenje

U Republici Srpskoj i FBiH od sredine dana očekuje se naoblačenje, a na jugu i zapadu povremeno kiša.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom prvog dijela dana na jugu i zapadu oblačno, a u ostalim predjelima sunčano i toplo. Uveče je slaba kiša moguća i ponegdje na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Biće vjetrovito. Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini i na zapadu povremeno jak jugo. Poslije podne vjetar slabi.

Najviša temperatura vazduha od devet stepeni na jugozapadu do 18 na sjeveru i istoku, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros odvija bez zastoja na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i FBiH, a oprez je potreban u Hercegovini i na krajnjem zapadu gdje je vozi po mokrim i klizavim kolovozima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost na širem području Banovića, Živinica i Kalesije, zatim na dionicama Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, kao i na području Makljena, Livna, Kupresa i Glamoča.

Odroni, klizišta i osipanje kamenog materijala i dalje predstavljaju opasnost na dionicama koje prolaze kroz usjeke, posebno na pravcima Srebrenik-Šićki Brod, Ribnica-Banovići-Živinice, Simin Han-Ban Brdo, Bugojno-Kupres i Bradina-Konjic-Jablanica.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Jelašica-Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Radovi se izvode i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

U FBiH se zbog radova na izgradnji bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

Iz AMS-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, a granični prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.