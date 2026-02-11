BiH prošle godine uvezla 64.000 tona otpada

Federalni zastupnik Almedin Aliefendić upozorio je da je u BiH prošle godine uvezeno 64.000 tona komunalnog otpada iz Slovenije, Italije, Hrvatske i Austrije, te postavio pitanje gdje završava i zašto se spaljuje u Cementari Kakanj.

Izvor: Shutterstock

Federalni zastupnik Almedin Aliefendić upozorio je da je, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), prošle godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno više od 64 miliona kilograma komunalnog otpada, odnosno oko 64.000 tona.

Kako je naveo Aliefendić, otpad dolazi iz Slovenije, Italije, Hrvatske i Austrije, a evidentiran je pod carinskom šifrom 38251000, koja se odnosi na gradski komunalni otpad. To, kako tvrdi, znači da se radi o otpadu iz domaćinstava, restorana, hotela i drugih izvora, neprecizno razvrstanom i potencijalno opasnog sastava.

Zastupnik je istakao da se dio ovog otpada označava kao RDF/SRF gorivo koje se može koristiti u cementarama, ali postavlja pitanje zbog čega je prijavljen kao komunalni otpad ako je zaista bezopasan. Takođe, problematizuje činjenicu da zemlje izvoznice plaćaju da se riješe otpada, dok BiH plaća da se isti spaljuje, što, kako navodi, dovodi do potencijalnog ugrožavanja kvaliteta zraka.

Aliefendić je posebno istakao nepoznanicu koliko od uvezenih količina završava u Cementari Kakanj, te pozvao nadležne institucije da javno pojasne šta se tačno spaljuje, u kojim količinama i pod kojim uslovima.

Na kraju, federalni zastupnik poručuje da, ukoliko su podaci tačni, postoji hitna potreba za reakcijom, preuzimanjem odgovornosti i zaustavljanjem spaljivanja komunalnog otpada.