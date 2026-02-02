U januaru prikupljeno 885 miliona KM od indirektnih poreza: Za finansiranje državnih institucija 79 miliona KM

Januar donio blagi rast prihoda od indirektnih poreza.

Prihodi od indirektnih poreza u januaru 2026. godine iznosili su 885 miliona KM i veći su za 5 miliona KM ili 0,57% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 880 miliona KM.

UIO je u januaru 2026. godine privredi vratila 187 miliona KM povrata PDV-a, pa su neto prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2026. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili 698 miliona KM.

Raspodjela prihoda

Za finansiranje državnih institucija u januaru 2026. godine raspoređen je iznos od 79 miliona KM.

"Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila 381 milion KM, Republika Srpska 214 miliona KM i Brčko distrikt 21 milion KM", saopštili su iz UIO BiH.

U tablici ispod nalazi se prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu BiH sa pripadajućim vanjskim dugom u januaru 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 23 miliona KM, Republika Srpska 15 miliona KM i Distrikt Brčko 791 hiljada KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.