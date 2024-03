BRZI TEST OTKRIVA DA LI GUBITE SLUH! Ako prerano prestanete da čujete zvuk, vrijeme je za posjetu ljekaru

Poslušajte test koji provjerava vaše stanje sluha!

Jednostavan test od 30 sekundi može da ukaže da li patite od gubitka sluha. U pitanju je provjera sluha na osnovu frekvencije zvuka koja mjeri koliko ljudi mogu da čuju visoke tonove. To je zato što se sve više trudimo da čujemo više frekvencije kako starimo.

Evo kako funkcioniše test: Kako biste ga uspješno završili, potrebno je da pauzirate video kada više ne možete da čujete visoki ton. Frekvencija tona koji mogu da se čuju (mjereno u hercima ili Hz) koristi se za procjenu starosti sluha. Na ovakav način možete da uporediti svoj sluh sa svojim stvarnim godinama.

Test je zasnovan na studiji iz Kine iz 2021. godine, koja je analizirala kako godine utiču na sposobnost da se čuju različite frekvencije. Većina ljudi počinje na početku života u stanju je da čuje zvukove do 20.000 Hz. To se skoro prepolovi na 11.500 Hz kada napunite 40 godina. Nakon toga, sluh tada još više opada (8.000 Hz) kod odraslih u 60-im godinama, prema istraživanju objavljenom u "Journal of Otolaringology - Head and Neck Surgery".

To je dešava jer se sitne čulne ćelije nalik dlakama u ušnoj školjki (unutrašnjem uhu) sve više oštećuju kako starite. Ove strukture u uhu, poznate kao stereocilije, odgovorne su za prevođenje zvukova koje vaše uši prikupljaju u električne impulse, koje vaš mozak na kraju prepoznaje kao zvukove.

"Većina nas će tokom života doživjeti neki oblik gubitka sluha. Gubitak sluha je jedan od najvećih faktora rizika za demenciju koji može da se promijeni i snažno je povezan sa lošim mentalnim zdravljem i kognitivnim padom. Dakle, briga o našem sluhu u svim uzrastima je od suštinskog značaja za zaštitu naših ušiju i umova", objasnio je Endi Šenks, stručnjak za zdravlje sluha.

Poslušajte frekvencije na videu i stopirajte video kada više ne čujete zvuk:

