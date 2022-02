Poznati roker gubi sluh: Već 20 godina čita sa usana

Poznati roker Dejv Grol iz benda Foo fighters (Fu fajters) otkrio da ima problema sa sluhom! Sve je počelo jednim simptomom prije 30 godina!

Frontmen benda "Fu fajters" Dejv Grol nedavno je u intervjuu otkrio da gubi sluh i da se već 20 godina oslanja na čitanje sa usana! Problemi sa sluhom neprijatni su svakome, a zamislite kako je tek jednom muzičaru koji mora da se osloni na sluh i čuje muziku...

Njegovi problemi sa sluhom su toliki da, kako je prošle nedjelje otkrio u emisiji "Hauard Stern šou", ukoliko sjedi sa nekim u restoranu u kojem je gužva, ne može da razumije nijednu jedinu riječ. S druge strane, kaže da može da čuje muziku kada je na bini ili u automobilu.

Dejv je istakao i da mu je nošenje maski tokom pandemije otežalo sporazumijevanje jer "već 20 godina čitam ljudima sa usana".

"Da sjediš pored mene ovdje za večerom, ne bih razumio nijednu riječ koju si mi govorio, sve vrijeme. Nema šanse. U prepunom restoranu to je još gore. To je najgora stvar u ovoj pandemiji, to što ljudi nose maske. Čitam s usana već 20 godina pa kad mi neko priđe, oni su kao iskrivljena buka. J**eno sam gluv, ne mogu da čujem šta mi govoriš", rekao je Grol u emisiji.

Grol je priznao da već duže vrijeme nije išao na pregled kako bi provjerio sluh jer je ubijeđen da zna koja bi bila dijagnoza – oštećenje sluha i tinitus. On inače ima tinitus – zvonjenje u ušima – u lijevom uhu već 30 godina.

Zujanje u ušiju ne zahtijeva naročitu pažnju ljekara ukoliko nestane brzo, ali ako traje satima ili danima, onda zahtijeva ljekarski pregled. Karakteristično za tinitus je da zvukovi koje osoba čuje nisu izazvani nikakvih spoljnim izvorom zvuka, već ih čuje samo ta osoba.

Čest uzrok tinitusa je oštećenje slušnih ćelija bukom, a pored toga, uzroci, ali u manjem broju slučajeva, mogu biti i smetnje u cirkulaciji, oboljenja vratne kičme, bolesti zuba, oboljenja srca, krvotoka, bubrega, hormonalni poremećaji, hronične upale srednjeg uha...

S obzirom na to da tinitus nije bolest, već simptom, ne postoji jedinstvena terapija u liječenju, ali postoje brojni lijekovi koji pomažu u poboljšanju cirkulacije krvi u mozgu ili unutrašnjem uhu, a u nekim slučajevima pomaže i bihejvioralno liječenje.

