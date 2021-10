Piksi se nasmijao zbog pitanja o napadačima: Iznio šokantan podatak - Tadić i SMS pretrčali 25 km! Nećemo se braniti...

"No comment".

"Sve je važno u fudbalu, a najvažnije da pobedite i da igrate dobar fudbal. Što bi bilo drugačije protiv Azerbejdžana? Šta, kao da menjamo, da se branimo? Igraćemo sa dovoljno napadača, koliko nam bude bilo potrebno. Mi ovaj meč shvatamo ozbiljno, važna je to utakmica po svim parametrima, ništa manje od svih koje smo do sada odigrali", naglasio je selektor naše reprezentacije.

"Raspolažemo sa svim informacijama, ukupno šest fudbalera preti suspenzija za Portugal. Imamo dovoljno vremena da razmislimo o timu, to ću odlučiti možda i u sutrašnjem danu, tako da nema presinga da nešto mora. Treba biti pametan i napraviti tim koji je sposoban da reši utakmicu u svoju korist" , objasnio je Stojković.

"Fudbal se promenio, danas ga svi igraju i te kako dobro. Meni je meč u Luksemburgu bio takmičarski, veoma važan. Stvorili smo devet šansi za gol i na kraju pobediti 1:0, 2:0 ili 3:0 ne menja ništa. I ne može svaka šansa da bude gol, tako da analizirali smo poslednji meč i raduje me pristup igrača, ozbiljno su shvatili meč. Iako, moram da kažem da smo pored taktičke, tehničke i fizičke pripreme, imali i psihološku pripremu jer taj meč ne sme da se izgubi. Mora da se pobedi, što nije nimalo lako".

"Mi respektujemo svakog protivnika, mi smo favoriti, ne bežimo od toga, ali pokazaćemo to na terenu. Pratićemo naravno i mečeve Portugala i nadati se njihovom kiksu" , dodao je Filip Kostić pred meč Portugala i Luksemburga, odnosno Srbije i Azerbejdžana.

SLAB DAN LUKSEMBURG?

"To je dokaz da nema slabih protivnika, da svi igraju fudbal i to je odlika velikih reprezentacija da pobeđuju i kada igraju slabije. To je bitna pobeda za nas", rekao je Kostić.

"Bitna nam je podrška navijača i nadam se da će doći u što većem broju danas podrže".

"Svaka pobeda je bitna i donosi samopouzdanje. Biće bitna pred gostovanje u Lisabonu, mi spremno dočekujemo ovaj meč", dodao je Filip Kostić.

Izvor: Youtube/FSSrbije