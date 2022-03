Ne idemo mi tamo turistički! Piksi "peckao" Tadića: Ne sjeća se on, bio je mali... Stigao odgovor - Ma gledao sam!

"U slučaju poraza ništa se neće promeniti, da smo izgubili od Portugala to bi bilo nešto drugo... Daleko od toga da idemo u Budimpeštu kao turistička organizacija. Iskoristićemo sutrašnji dan da pogledamo jedan od najlepših gradova i uvek sam se divio toj arhitekturi, tako da ćemo opet iskoristiti da obiđemo i da nam to bude uspomena. Ali, idemo kao takmičari i kao neko ko je ostavio ogroman pečat u kvalifikacijama. Napravili smo rezultat sa stilom, sa fudbalom koji pleni i ne počinjemo ništa ispočetka nego nastavljamo gde smo stali", rekao je Piksi i zaključio.

"Važno je da igrači nemaju nekoga ko će da ih maltretira, da sastanči i traži nenormalne stvari. Ja imam to kao da sam igrač, a nisam igrač. Prošao sam sve kao i oni i tu nema nepoznanica ili prostora da se izmišlja topla voda. Oni mene respektuju, ja njih i nikada nisam bio negativan. Koristimo samo pozitivne vibracije, želim samo osmeh i pozitivnost, ali sve to ide svojim tokom", rekao je Stojković.

"Nikad nisam razmišljao o tom rekordu i to je totalno nebitno. Najvažnija je da zaigramo na turnirima".

"Važno je i da oni veruju u mene i to je dobitna kombinacija. Generalno uspeh promene tog mentaliteta jedan od najvažnijih segment u periodu koji smo prošli".

"Šta sam promenio? Srbija igra po modernim pravilima, fokusirana je na maksimalan performans, ali smo za kratko vreme promenili mentalitet. Igrači veruju u ono što rade i veruju u instrukcije i sve u funkciji tima. Najvažniji je bio mentalitet i kako smo uspeli za kratko vreme, to će ljudi pričati o tome, ali jednostavno smo na istom putu i imamo iste ciljeve, pa ja duboko verujem u igrače i njihove kvalitete" , rekao je Stojković.

ŠTA JE NAJJAČE KOD SRBIJE?

"I pre smo bili jaki individualno, ali od kada je selektor Stojković tu usadio nam je zajedništvo, napravljena je dobra i iskrena atmosfera i to se sve sklopilo. Tada taj kvalitet dolazi do izražaja, svi znaju šta se od njih očekuje i nema problema. To je ključ u našoj igri, sloga i uživanje i da jednostavno znamo šta predstavlja naša zemlja. Moramo da igramo sa ljubavlju i strašću da pobedimo i da svi uživaju...", rekao je Tadić.

Izvor: MN PRESS