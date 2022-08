Nisam čovjek uprave, ni Žarka Zečevića! Partizan predstavio Gordana Petrića - Misle da mogu da me pritisnu...

"Više je izlazilo igrača iz omladinske škole tada. I tada smo mi imali sreće sa dovođenjem igrača, Zvezda je bila u situaciji kao što je sad Partizan, sve se nekako namestilo. Ali tu je bio i Đuka, Ivan TOmić, Bata, Jokan i ja. To bih voleo da osetim u FK Partizan. Da svi mi budemo pristuni u stvaranju velikog Partizana. Ne znam koliko je to moguće, ali svima njima su otvorena vrata. Ovo je klub svih onih koji su radili u ovom klubu i doprineli mu. Bio bih ispunjen tim stvarima posebno."

16 : 11

DA LI MU JE UPRAVA POSTAVILA NEKI CILJ OVE SEZONE?

"Ljudi znaju moj karakter i ponašanje. Bio sam prisutan non stop na ovom stadionu otkad sam završio karijeru. Nisu to bili nikakvi uslovi, samo su me pitali da li želim to da radim i da li mogu da izvučem Partizan iz krize. Naravno, rekao sam da mogu. Čitao sam neke komentare, nisam ničiji čovek, ni čovek uprave, ni čovek Žarka Zečevića, ja sam njihov prijatelj. Bivši igrač i sadašnji trener koji ima sadašnju priču. Koliko ljudi misle da mogu da me pritisnu na neke stvari, ja sam rasterećen po tom pitanju."

Izvor: YouTube/FK Partizan