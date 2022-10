"Htjeli smo punu "Marakanu", ali..." Milojevićeva Zvezda razbila Mađare, a on istakao tri stvari bitnije od bodova!

Autor Haris Krhalić

21 : 55 Kraj konferencije Ovim je konferencija za medije završena, sada čekamo naredne mečeve Crvene zvezde i duel u Budimpešti narednog četvrtka!

21 : 55 Na kraju - hvala navijačima! "Ja bih samo hteo da se zahvalim navijačima koji su došli, iako smo hteli punu "Marakanu". Koji su dobri, bili poztiivni, koji su lojalni i uz klub su i kada ide i kada ne ide. To je nešto što su igrači osetili, voleo bih da bude puna "Marakana", ali pre svega da se oseti ta pozitivna energija", naglasio je Miloš Milojević.

21 : 52 Šta dobije Zvezda osim bodova ovakvom pobedom? "Samopouzdanje, veru i neko jedinstvo ekipe, da kada smo svi zajedno da možemo baš puno toga", kratak je bio Milojević.

21 : 51 Ponovićemo ovo! "Pobede leče sve, do tada imamo jako bitnu utakmicu u nedelju i to nam je prvi cilj. Mislim da ćemo ponoviti dobru igru protiv Ferencvaroša kada za to dođe vreme", rekao je trener Zvezde.

21 : 50 Nije ovo na život i smrt! "Nije teško spremiti igrače za Evropu jer oni su motivisani, to je ono što oni hoće da igraju. Razlika između ovog meča i Monaka je što smo bili efektivni, postigli smo golove. To su momci koji su profesionalci i oni znaju šta je Zvezda Evropi i Evropa Zvezdi. Nisam hteo da im postavim stvari da je ovo biti ili ne biti, da nije na život i smrt već da je to utakmica koju treba da igramo i dobijemo i tako je i bilo", objasnio je on.

21 : 47 Šta je sa Bukarijem? "Ista situacija kao sa Milunovićem, kao što sam rekao i ranije. Ja uvek verujem više u nekoga ko je 100 odsto spreman nego neko ko je 90 odsto spreman. Milun nam treba, treba nam i Bukari, ali kada je 100 odsto spreman. Rezonovali smo da je bolje da odmore do Spartaka, nego da rizikujemo da ih izgubimo", naglasio je Milojević.

21 : 46 O stanju na tabeli "Sada smo ušli u neku nadu, a sada imamo još tri utakmice u kojima možemo da uzmemo još devet bodova, što nam je želja, kao što nam je bila želja na početku bila da uzmemo 18 bodova. Siguran sam da će i u Budimpešti biti naših navijača, možda ne 50:50, ali recimo 65:35. Mislim da je sve u našim rukama, odlučujemo, idemo iz meča u meč i pozitivni smo u mišljenju da možemo da dobijemo sve te utakmice."

21 : 43 Neka slave, ali ujutru je trening! "Isto kao što sam i juče rekao, ja idem od utakmice do utakmice. Ne mogu da kažem da su mi stvari spakovane, ali nemam puno stvari i uvek sam spremam. Ja o tome nisam puno razmišljao, nego o tome da damo svoj maksimum, Mi svi hoćemo nešto danas za juče, ali to ne može stalno. Neću posle ove utakmice da pomislimo da smo šampioni sveta, ali neka momci malo proslave, ali ujutru je novi trening", rekao je Milojević. Izvor: YouTube/Zvezda TV/Printscreen

21 : 42 Nemojte da zviždite! "Bitno je da postoji neka kultura navijanja, da igrači osete da nije to na život i smrt. Dosta je to što ih ja kritikujem, ne treba im dodatni pritisak. Igrači su odnosom i zalaganjem zaslužili da im se skandira, a ne zviždi. Svaki navijač Zvezde to hoće i mi to moramo da pružimo. Ali neka poštede momke zvižduka da bi mogli da pruže maksimum", rekao je na pitanje o zvižducima Kataiju i Srniću na prošlom meču!

21 : 39 O Gobeljiću i Erakoviču "Ne mogu sada da odlučim, ali naš prirodni desni bek je Gobeljić. Mnogi nisu verovali, ja jesam, on je ipak jedan od igrača koji su dali gol Bufonu. Ali kada vi sto puta njemu kažete da nema pojma, on poveruje da nema pojma. Ima fiziku na evropskom niovu, Znam Crvenu zvezdu, znam Srbiju i sada mora ovo da ponovi. Njegova priroda je takva da mu treba prostora i to je nešto što je naš disbalans u Srbiji i Evropi. Znam tačno šta on može", jasan je trener Zvezde.

21 : 37 Milojević prezadovoljan! "Prezadovoljan sam rezultatom, ali više načinom na koji smo dobili i načinom na koji smo igrali u svim fazama igre. Mislim da imamo još prosotra za napredak, a za to nam treba više ovakvih utakmica i ovakav odnos igrača. Dobiti ovakav Ferencvaroš dobiti 4:1 je sjajno, čestitam igračima i želim im da ovo bude zamajac za naredni period", rekao je Milojević.

21 : 26 Obratio se Čerčesov i ŠOKIRAO! Šef struke Ferencvaroša Stanislav Čerčesov rekao je da ga ništa u igri Crvene zvezde nije šokiralo, uprkos porazu od 4:1 na "Marakani! Ovde pročitajte celu konferenciju za medije ruskog stručnjaka. Izvor: YouTube/Zvezda TV/Printscreen

21 :20

Dobili smo tri igrača! "Pre svega, pozicioniranje u napadu omogućilo nam je da budemo agresivni u tranziijama. Dobili smo tri igrača koji su odigrali kako mogu i kao što očekujemo", rekao je nakon toga strateg crveno-belih!

21 :15

Prvo obraćanje Milojevića posle meča! "Trebala nam je velika pobeda protiv dobre ekipe kao što je Ferencvaroš, čestitam momcima na svemu što su uradili, mnogo je stvari kojima sam zadovoljan. Imamo još prostora za napredak, to je ono što hoćemo da radimo, ali odnos, zalaganje, to svi očekujemo", rekao je za TV Arena sport posle meča trener Crvene zvezde.

21 :10

