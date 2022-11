Mitar je dobro, ali Piksi ima dobru i lošu vijest za Brazil: "Da Srbija bude ponosna, a Brazil? Pa nemaju krila..."

14 : 49

Srbija nije 88 godina pobijedila Brazil?

"Ne znam tu statistiku, ali kako da ih pobijediš kad su mnogo jaki. Ta istorija se često mijenja i svaki sljedeći pokušaj je šansa da promijenite, ali opet kažem nije prva stvar o kojoj razmišljamo kao "daj da pobijedimo Brazil jer ih nismo 88 godina". To je nebitno, samo da sakupite dosta bodova i prođete u narednu rundu. I da se to ne desi, to opet nije smak svijeta. Da ćemo igrati pošteno i pokušati da učinimo Srbiju ponosnom, to nemojte imati dilemu", rekao je selektor Piksi i dodao da će "čestitati sportski" ako protivnik bude bolji.

"Biće to lijepa utakmica, ne bih da pričam o Brazilu, znamo kakav je to tim i sačuvaj Bože kakve igrače imaju, ali nećemo se predati tako lako i pokušaćemo da im otežamo ono što planiraju, a to je da nas pobijede".