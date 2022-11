UŽIVO - Prve reakcije nakon poraza Srbije! Piksi progovorio o povredama, Maksimović komentarisao sudiju!

"Ja nisam primijetio da su fudbaleri nešto bili negativno opredijeljeni ka sudiji. To nije poremetilo igru ili rezultat. Normalni faulovi, par kartona, ništa specijalno se nije desilo. Veoma fer i korektna utakmica, nisam vidio nešto pogrešno od fudbalera, zaslužena pobjeda Brazila, okrećemo papir za Kamerun i nadam se zdravim fudbalerima i to je sve", rekao je Piksi.

22 : 33

OBRAĆANJE PIKSIJA!

Mi smo negdje bili u egal poziciji prvih 45 minuta, nisam vidio da je Brazil dominantniji. Ono što je za nas porazno je drugo poluvrijeme. Fizički smo pali i naravno da je Brazil to znao da iskoristi. Odličan su tim i kazniće vas zbog toga. Ovo večeras što se desilo je fizički faktor koji je za mene iznenađujući, nisam mogao da prepoznam naš tim. Vi znate da smo sa puno problema došli u Katar, imamo puno povreda u nevrijeme i to su povrede kod igrača koji su udarne igle naše reprezentacije. Moramo da prihvatimo to. Previše je da nemate spremne igrače u timu, to se vidi i to ste i vi vidjeli.