Neće jedna loša utakmica ništa promijeniti! Hrabre riječi Saše Lukića: Bićemo mi oni na koje ste navikli, vjerujte!

"Svi su me impresionirali, ne zna se jesu bolji ovi što su igrali ili što su ušli. Gledao sam skoro sve utakmice i mislim da su pokazali da su ozbiljan kandidat za titulu. Što se tiče Kameruna, imaju dosta igrača koje poznajem i dobro su organizovani. Jaki su, sve zavisi od nas, ako mi budemo pravi - i radimo ono što nam Mister traži - sigurno ćemo ostvariti dobar rezultat...", rekao je Lukić.

"Šta znači hrabrije? To znači da igramo isto kao i prethodne utakmice, jer ova nije bila na tom nivou".

"igrali smo protiv Brazila koji ima strašne igrače napred, a mi igramo napadački i to znači dosta prostora za njihove napadače. Mi smo prvo poluvreme dobro držali srednji blok i nismo radili presing, ali kada smo primili gol, morali smo otvorenije. Imaju 11 igrača koji igraju strašan fudbal, a protiv Kameruna će biti drugačije. Nisu oni Brazil i ne mogu da naprave loptu i višak. Napašćemo ih i vratićemo našu igru", rekao je Strahinja Pavlović.

"I da smo pobedili Brazil, bila bi važna protiv Kameruna. Mi od dolaska Piksija idemo u svaku utakmicu u pobedu, ali bićemo pravi i pokazaćemo pravo svetlo. To je za nas finale i daćemo sve od sebe da obradujemo naciju i sve koji su došli zbog nas. Hvala im na podršci, znamo da nije blizu, ali lepo je videti toliko navijača na stadionu i mislim da ćemo se odužiti i verujem u naš tim. Neće nas ovo poremetiti. I da smo pobedili Brazilce, morali bi na tri boda protiv Kameruna. Imamo šta da pokažemo...", rekao je Saša Lukić.

"Što se tiče navijača i podrške koja je bila fenomenalna, to nam znači. Bili smo iznenađeni kada smo ih videli u takvom broju. Čuli smo ih, navijali su i kad smo gubili, borićemo se za njih i za sve u Srbiji i širom sveta. Podrška je uvek bitna. Što se tiče poslednjih minuta, dobio sam lakat u nos i bilo je malo krvi, ništa strašno", rekao je Pavlović.

O sudiji...

"Normalno da nije prijatno kad na samom startu dobijete žuti karton. Mislim da je to bilo preterano jer je to bio prvi start. Nisam imao nameru da napravim faul, to može da vas poremeti. Moramo da budemo spremni na sve. Nastavio sam i posle toga da igram isto. Naravno da sam bio malo pažljiviji da ne dobijem crveni karton", poručio je Strahinja Pavlović.

"Ne znam što mi je sudija dao žuti karton. Rekao sam "zašto sviraš faul", nije mi jasno. Bio sam nervozan jer rezultat nije išao u pravom smeru...", rekao je Saša Lukić.

