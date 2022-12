"Čekajte, kad smo mi bili prvaci svijeta?" Piksi ima plan za Švajcarsku, a kritike... "I da sam čitao, NE ZANIMA ME!"

Autor Dragan Šutvić

14 : 00 Eh, da ste s nama... "Potpuno je isto. Smiren sam i dobro spavam. Kada čujem da je histerija i kada ljudi odu u neku krajnost da vređaju, ja stvarno te stvari ne razumem. Vidite da sam nasmejan... Žao nam je što niste s nama na treningu. (I nama je žao) FIFA ne dozvoljava, mi smo tim, zajedno smo i vidite da smo nasmejani", rekao je Piksi. "Sve je u najboljem redu i svako jutro kad se probudim, samo se pomolim da su mi igrači zdravi i da se neko nije razboleo i da ga je zaboleo mišić u toku noći. Vidite da jedva čekam meč i po mom raspoloženju". Izvor: Kurir/Dado Đilas

13 : 58 Jasne reči! "Srbija je navikla na muku, uvek težim putem do cilja", dodao je Piksi.

13 : 57 Igraćemo ofanzivno... "Mi nismo bili kompletni protiv Brazila i bili smo predodređeni da igramo onako kako su oni diktirali. Imali su fenomenalnu kontrolu lopte. Ispalo je da se branimo, a moralo je tako da bude. Protiv Kameruna je bilo bolje, imali smo ritam, postigli tri gola, imali utakmicu u svojim rukama. Nismo to na kraju znali da iskoristimo, a sada ova treća utakmica... Ne možete da pobedite ako ne napadate. Neće protivnik dati gol. Naše opredeljenje je da igramo napadači fudbal, znamo da je Švajcarska organizovana i igra sa devetoricom igrača u malom prostoru i teško ih je 'probiti', ali fudbal je igra strpljenja, inteligencije i driblinga i može da odluči mnogo faktora", rekao je Stojković. "Evo, juče se Poljska branila, pa izgubila... Poštujem ja taj fudbal, ali nisam fan destruktivne igre". Izvor: MN PRESS

13 : 52 Jesmo mi bili nekad svetski šampioni? "Nisam njihov portparol da bih znao istinu, tako da me ne zanima previše. Meni je važno da moji igrači nisu prehlađeni i nisu. Svi su spremni i orni i jedva čekaju sutrašnju utakmicu...". "Šta će presuditi? Ja ne igram, moraš da pitaš Mitrovića. Šalim se, presudiće igra i maksimalna koncentracija, smanjenje broja grešaka. Ko napravi manje, veće su mu šanse da dobije. Ako budemo pravili gluposti kao protiv Kameruna, onda ne očekujem ništa. Ne može ni tih 3:3 da se gleda kao tragedija. Ljudi komentarišu, a kad pogledaju koje igrače ima Kamerun, trebalo bi sa malo više poštovanja da se priča o tome. Zašto je tragedija igrati remi sa Kamerunom? Jesmo mi bili svetski šampioni, evropski? Finala, polufinala? Samo treba da budete realni, ne zanima me ko šta priča. Srbija zna da igra fudbal i to hoćemo da pokažemo", rekao je selektor Piksi. Izvor: MN PRESS

13 : 48 Kako je Vlahović? "Vlahović je spreman za utakmicu protiv Švajcarske i njegovo stanje je neuporedivo bolje nego što je bilo kada smo došli u Dohu i biće u konkurenciji za tim. Ne mogu da vam kažem da li će igrati ili ne, bilo bi neozbiljno da govorim o sastavu, to ne radi nijedan trener. Spreman je", rekao je Stojković. Izvor: Kurir/Dado Đilas

13 : 46 Srbija protiv Portugala u osmini finala? "Ono što je važno za nas je da imamo potpunu koncentraciju na Švajcarsku, šta će biti dalje - pričaćemo kada dođe vreme za to. Ne želimo da razmišljamo ni o čemu drugome sem o Švajcarcima", rekao je Stojković dok je Mitrović poručio da se slaže sa selektorom i da je to jedna od najbitnijih utakmica za "orlove".

13 : 45 Provokacija švajcarskih igrača? "Sa naše strane, mislim da nema nikakvih promena. To je bila neka druga utakmica, imali smo drugog selektora, 90 odsto igrača je drugačije... Novi izazov, drugačija atmosfera, kao i tada - fokusirani smo na nas, to šta će da rade protivnici i njihovi navijači ne možemo da utičemo na to", rekao je Mitrović. Izvor: Kurir/Dado Đilas

13 : 44 Kako je Mitrović? "Fizički sam spreman, osećam se dobro, bila je teška utakmica jer smo igrali protiv vrlo teške reprezentacije, bili smo pod pritiskom... Osećam se dobro i svi smo spremni i željno iščekujemo utakmicu", rekao je Mitrović. Izvor: Kurir/Dado Đilas

13 : 43 Igra sa dva napadača? "Jedan ili dva napadača - to ćete videti sutra. Sve tri opcije su tu, mi smo već radili na taktičkom smislu nešto za šta mislim da je trebalo da se radi, ne samo u ofanzivnom delu nego i na defanzivnim stvarima pravimo korekcije - da se ne dešavaju onakve greške koje su nas koštale pobede. Sami smo krivi i tu niko nama nije kriv. Koliko napadača? Bitno je da budu u funkciji tima i Srbija od kada sam ja postao selektor se bazira na timskom duhu i igri i svi igrači su pružali ono što smo tražili u svakom smislu", poručio je Stojković. "Sutra ćete videti u kom sastavu ćemo izaći i onda ćete donositi vaše sudove da li je dovoljan jedan napadač, da li su dva puno ili su tri previše".

13 : 40 Da osvojimo SP? "Mi nismo roboti. Navijači dolaze sa velikim nabojem emocija i to je normalno. Rekao sam i ponoviću opet da je turnir, posebno Svetsko prvenstvo - svaki gol i svaki bod su važni. U slučaju da pobedimo Švajcarsku, videćete koju težinu ima taj bod protiv Kameruna. Ne znam šta ljudi očekuju, da pobedimo sve i odemo u finale. Dobro je da sami o sebi odlučujemo i dobro je da imamu tu utakmicu. Razumeo bih tu sportsku katastrofu da smo izgubili i da ne znamo što pet dana čekamo Švajcarsku. Mi smo u igri kao i Švajcarci i igraćemo do kraja i naša želja je da igramo do kraja i da u fer-plej igri dođemo do rezultata koju očekujemo. I hvala svima na podršci...", rekao je Piksi. Izvor: Kurir/Dado Đilas

13 : 37 Srbi podržavaju Ruse? Poljski novinar pitao je za podršku srpskih navijača Rusiji tokom Svetskog prvenstva, na šta je odgovoreno da će biti pitanja samo o utakmici.

13 : 36 Tačna kao sat ili šuplja kao sir? "Mi bismo voleli da pričamo o siru. Znali smo da je Brazil druga dimenzija, a da će između Kameruna i Švajcarske tražiti prolazak u drugu fazu. Ta predviđanja i razmišljanje je dovelo do toga da će se to desiti. Nije moglo drugačije da bude, znali smo da je Švajcarska od velike važnosti i to ćemo imati. Pokušaćemo da pronađemo put do rezultata koji nam treba, a to je pobeda. Nemojte sumnjati da će momci dati poslednji atom snage i talenta, da bismo došli do tog rezultat. Znamo da neće biti lako. Svedoci smo svih utakmica na Mundijalu i mnogo iznenađenja, ali bićemo spremni", rekao je Dragan Stojković na konferenciji za medije.

13 : 34 Ko me kritikuje? "Za razliku od prethodnih dana - stanje je dobro. Svi igrači su odradili trening i na raspolaganju su za sutrašnju utakmicu. Nisam čitao, verovatno je bilo kritika, možda su očekivali nešto drugo i ne mogu da komentarišem. I da sam čitao, ne bih se bavio tim stvarim", rekao je selektor Stojković.

13 : 26 Šta kažu Portugalci? Uoči konferencije za medije selektora Stojkovića i Mitrovića, obratio se i portugalski fudbaler Pepe koji je analizirao potencijalni meč sa Srbijom u osmini finala.

12 : 21 Provokacije? Pamtimo dobro prethodni meč Srbije i Švajcarske i provokacije "albanskim orlom" Granita Džake i Džerdana Šaćirija, a novinar iz Lihtenštajna je u razgovoru za MONDO otkrio da to ovoga puta neće smeti ni slučajno da ponove. Objasnio nam je i zbog čega je to tako... Izvor: Profimedia

12 : 19 Ko je sve povređen? Selektor "orlova" Dragan Stojković otkriće nam najnovije stanje o povredama, a znamo da prethodnih dana situacija nije bila idealna jer su se čak osmorica fudbalera požalila na probleme. Izvor: MN PRESS

12 : 17 Ko sudi protiv Švajcarske? U pitanju je argentinski sudija Fernardo Rapaljini koji je već "bio presedan" na prethodnom Evropskom prvenstvu, a nadamo se da nam neće ostati u ružnom sećanju kao Feliks Brih koji je sudio prethodni meč Srbije i Švajcarske. Izvor: Profimedia

12 : 12 Vlahović o glasinama! Srpski napadač Dušan Vlahović oglasio se o glasinama koje su kružile oko reprezentacije i navodnoj aferi, tako što je sve demantovao na konferenciji za medije: "To su ozbiljne gluposti i nebuloze, mislim da to rade ljudi kojima je dosadno i nemaju šta da rade u slobodno vreme jer su iskompleksirani. Zli, isfrustrirani... Rade protiv interesa reprezentacije. To je najveći problem...", rekao je Vlahović. Izvor: Kurir/Dado Đilas