DRAGAN DŽAJIĆ JE PREDSJEDNIK FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE: Hoću da ukinem klubaštvo, nemam čarobni štapić i jedno vas molim!

"Svako ko razume fudbal može da obavlja ulogu predsednika FSS. Iskustvo ima prednost, zavisi šta je ko radio. Ne završava se sve na tome ko će da pobedi, već se radi o nekoj perspektivi za budućnost i iskreno to mislim. Samo vas molim da na početku imamo strpljenja da sagledamo sve iz najboljih uglova, svaki pojedinačni problem i da onda nađemo najbolje rešenje. Ne planiram radikalne zaokrete, oni će dolaziti sa vremenom, a u saradnji svih nas, kao i u zajedničkom dogovoru sa jasno postavljenim ciljevima", rekao je Džajić u govoru nakon izbora.

"Hoću da ukinem klubaštvo, nemam čarobni štapić"

"Za Trenersku organizaciju mislim da radi dobro i da ima perspektivu da pomogne razvoju našeg fudbala. Želim da ukinem klubaštvo, sitne dnevne, lične interese koji dovode do podela i destrukcije"

"Nemam čarobni štapić i nikad nisam obećavao kule i gradove. Nisam čovek koji će da dođe na funkciju i da kaže 'Sve ću vam ja rešiti'. To mi ne pada na pamet. To niti bilo kome obećavam, niti sam obećao. Mogu da radim najbolje što znam, da dam svo svoje iskustvo, znanje i umeće, a vreme će pokazati kako će to biti i izgledati. Uvek sam sebe smatrao odgovornim čovekom i zato ću nastojati da moj doprinos bude maksimalno moguć"

