NAMA ĆE FALITI NAVIJAČI, ZNAM DA BISMO BILI GLASNIJI! Zvezda donosi titulu u Humsku, a Milojević hoće da pobijedi derbi!

"Ako je TSC dovoljno jak, ako je Čukarički dovoljno jak... Pokažete to na terenu. Nije lako pobeđivati, nije lako imati 20 bodova više. Treba pobediti u novom Pazaru, u Nišu... Možda se negde osovji liga u derbiju, sad u Premijer ligi, ali da je Arsenal pobeđivao 'male utakmice' bio bi šampion. Moje mišljenje je da svi srpski klubovi treba da budu po 20 odsto bolji. ako bismo sezonu završili sa svim pobedama, bio bih zadovoljan. Kako ne, znači mi svaka pobeda pa i na treningu", na kraju je istakao Milojević.

"Derbi bez publike nije derbi! Ja to lično ne volim, to je moj stav, ali se ne mešam. Voleo bih da bude 20 hiljada njihovih i 20 hiljada naših, pa ko je glasniji. Znam da bismo ih nadglasali, znači da će nama više faliti navijači", rekao je Milojević.

"Cilj je isti kao i kad sam došao - da igramo korektno Evropu, titula je bila prioritet, a Kup Srbije je prioritet kad ste branilac titule i Crvena zvezda. Stvorila se baza mladih igrača koji mogu da donesu novac. Videlo se da imaju kvalitet, ali im fali kontinuitet da bi bili prepoznatljivi na nekim većim tržištima. Moraće da odrade bilo da dobiju 20 ili 50 minuta. Posle ovog meča ćemo imati još 800-900 minuta i to je dovoljno da se pokaže. Kod mene su svi igrali sem Dragovića i mladog golmana Miladinovića. Za sutra nisu spremni samo Milunović i Veljko Nikolić", raportirao je šef struke.

"Neće biti teško motivisati igrače. Treba nam hladna glava da bi to izašlo na dobro, da bismo igrali dobro. Pokazali smo to i u prethodnom derbiju gde smo 35-40 minuta bili dobri. Ljudski mozak funkcioniše tako da pokušavate da uložite minimalno, a dobijete maksimalan učinak. To se oslika i na igrače koji imaju šest titula u nizu. Od nas se očekuje da ih motivišemo, ali jasno je da želimo još više", dodao je Milojević.