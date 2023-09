PIKSI POSLIJE PORAZA: "SA SREĆOM SMO BILI U MINUSU!" Mađari odnijeli bodove, selektor ne bi mijenjao NIŠTA

"Ma sve je urađeno, analiza, skauting... Neke stvari se dese iz dva odbitka, da lopta dođe do njih. Prvi gol, a i drugi, čak mislim da nije bio ni centaršut... Lopta je otišla tamo gde ne treba. Nekada i mi postižemo golove iz takvih situacija. Desilo se u kratkom intervalu, jeste šokantno. Najbitnije je da budete smireni. Potrebno je da uradite sve što je u vašoj moći kako biste preokrenuli. Lopta nije htela u mrežu iz raznoraznih razloga. Mi imamo još četiri utakmice, sami o sebi odlučujemo i verujem da ćemo sledeću utakmicu rešiti u svoju korist. Ovo je bilo prvo poluvreme, posle revanša u Budimpešti ćemo podvući crtu", zaključio je Stojković.

"Živković je pre dva dana imao jedno gaženje na palcu leve noge i bio je pod velikim znakom pitanja za danas. Incident koji se desio na terenu, gaženje kramponima i to je bio razlog. Po meni je Radonjić imao zadovoljavajuću rolu u prvih 45 minuta. Danas smo razgovarali i to je bio dogovor - da osvežimo tim".

"Što se tiče reakcije igrača i stručnog štaba, ovaj rezultat ne remeti cilj koji mi imamo. Jedste ovo poraz, mi moramo da ga prihvatimo, ali je najvažnija sledeća utakmica koju moramo da pobedimo", rekao je Stojković i dodao: "Ne krivim ikoga. Dešavaju se greške, dešavaju se stvari koje niste planirali i računali. Mi smo tim, kao takvi se ponašamo. Momci su dali sve od sebe, želeli su! Mađarska nije više želela, to je nemoguće. Iste su nam želje, htenja i cilj, ali ponekad protivnik igra bolje od vas."

"Važno je da imate malo sreće, da odbitak dođe do vašeg igrača a ne do njihovog. Mi smo večeras u tome bili u minusu", rekao je Piksi.

"Bez obzira na to što smo na najbolji mogući način otvorili utakmicu i poveli 1:0, imali smo nekoliko momenata u kojima smo mogli da postignemo drugi gol, a onda su iz dve odbijene lopte u kratkom roku Mađari uspeli da se podignu i postignu dva gola. Prvi deo meča nismo bili dovoljno mobilni, Mađarskoj je pripalo to poluvreme i sa druge strane smatram da smo u nastavku zaista dominirali. Nismo uspeli. Poraz nije tragedija, dali smo sve od sebe da ne izgubimo utakmicu, ali se to desilo", rekao je Stojković.