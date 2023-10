Bomba i Olmo srušili Zvezdu - ali živi nada u Ligi šampiona!

Gol Olma posle karambola u petercu Zvezde! Nekoliko puta je nakon kornera lopta je išla po petercu, a na kraju je na dva metra pala Olmu na nogu i on je to iskoristio!

Simons je prošao, šutnuo je, ali je Glazer opet to skinuo. Odličan je izraelski golman na ovom meču.

Imao je šansu na kraju prvog poluvremena Lajpcig kada je Rodić dobio žuti kartin za start nad Simakanom sa leve strane. Odmah je šutirano, a Glazer je to odbranio.

Igra Zvezda fudbal! Endijae je bio u naletu i pao u 16 metara, ali realno to nije bio penal. Zatim je Stefan Mitrović šutirao, ali preko gola.

To je to! Dosuđen je penal za Zvezdu nakon starta nad Piterom Olajinkom.

21 : 18

18. Glazer čini čuda!

Glazer je skinuo sjajan šut Jusufa Poulsena! U tri poteza je lopta došla do ivice 16 metara Zvezde, ali je Glazer to skinuo! Zatim je iz kornera lopta došla do Lukebe koji je namučio Izraelca. Spasio je gol svog tima dva puta Glazer!

Izvor: Profimedia/IMAGO