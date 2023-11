Pucaćemo iz svih oružja na Bugare! Piksiju dosta priče o gastarbajterima: Da čekamo svako SRPČE ispred porodilišta?

Autor Milutin Vujičić

12 : 38 Kraj! Selektor je završio obraćanje, a ispod pronađite sve odgovore koje je dao u razgovoru sa medijima.

12 : 33 Nema zamene za Drulovića! "Ko će zameniti Drulovića? Niko. Ne razmišljamo o tome, samo da dobijemo Bugare. To je nebitno", rekao je Piksi. Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

12 : 31 "Niste više talenti" "Baždar, Lučić, Ilić, Kabić, Mitrović... Nema talenta više, hoću da vas vidim u najboljem svetu. To su momci koji moraju da imaju punu odgovornost i da daju maksimum šta mogu i da pomognu mladoj reprezentaciji. Kabić recimo ne igra, a mislim da je odličan fudbaler i ne verujem da grešim. Nema jesi talenat, to može sa 14 godina", rekao je Piksi.

12 : 29 Piksi o sastavu! "Svaki sastav koji izađe - ja mislim da je najidealniji. Sada kada promenite igrače u smislu pozicija, to ništa ne znači jer na to utiče mnogo faktora. Da li se neko oseća loše tog dana, pa ga ne vidite u sastavu, pa mislite Piksi ga sklonio i tako dalje. Ja koji tim izvedem - smatram da je najbolji u tom momentu. Ova grupa igrača se dobro poznaje i nema nekih velikih tajni ili nečega što oni ne razumeju. Ne lutam kada je sastav u pitanju, pa da me glava boli. Mirno spavam noć pred utakmice", rekao je Piksi i dodao da su dovoljna dvojica napadača - Mitrović i Vlahović.

12 : 26 Da li Piksi ostaje selektor? "Nema potrebe da se boji iko, moj ugovor traje do kraja ove godine, u slučaju da se kvalifikujemo - automatski se produžava do kraja Evropskog prvenstva. Nisam pričao o ugovoru, nije momenat za to, ne treba niko da brine što se toga tiče", rekao je Piksi o ugovoru. "Nadam se da ću voditi Srbiju na EP. Ja sam od 1. januara slobodan agent, što mi dozvoljavaju FIFA pravila. Postoji li mogućnost da obavljam dve funkcije? To ne bih sebi dozvolio, to je neozbiljno. Šest meseci pre isteka ugovora možete da pričate s kim želite. Tu nema niko prava da se ljuti. Ja ne kažem da ću pričati, samo kažem da je to opcija". Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

12 : 24 O Crnoj Gori i Litvaniji! "Ne bih imao ništa protiv da nam poklone Litvanci u Podgorici. Kako god da se to završi, mi želimo da pobedom završimo kvalifikacije i to se podrazumeva - pobeda. I nema tu nikakvih kalkulacija. Matematički, kada gledate, Srbiji treba bod, ali mislite da ćemo da igramo na nerešeno? Da spremimo tim za 0:0? Pucaćemo iz svih oružja, tu nema priče, želimo da trijumfalno završimo kvalifikacije", rekao je Piksi. Izvor: MN PRESS

12 : 22 Pavlović iz Bajerna? "Od njega zavisi, što se nas tiče - mi smo spremni da izađemo u susret. Želimo svakom detetu našem da damo šansu, ali mora da se ide stepenik po stepenik. Sad je neko debitovao za Bajern, pa kao u "A" tim. Ne ide to baš tako. To je kao da čekamo ispred bolnice da se rodi neko Srpče, da ga iz bolnice rezervišemo. Ti svi momci moraju da se dokažu. To su neke pionirske, mlade, pa onda A reprezentacija. Sem ako si čudo pa sa 17 u A tim, kao Pele. Što se nas tiče, mi smo otvoreni kao što se tiče Ugrinića. Sačekali su i nikakav problem. Nije da mi nismo hteli, ponudili, ali odlučili su drugačije i sve najbolje. Nije nikakav problem. Tako da Pavlović ima potencijal ako je potpisao sa Bajernom, ali na njemu je da se pokazuje i dokazuje, da li će igrati i pratimo", kazao je Piksi. "Pratimo i još dosta njih, ali ne bih da pominjem i dobiju publicitet i da se koriste te stvari. U tim stvarima ima dosta neiskrenosti. Vama medijima se kaže jedno, a radi se drugo. Ne mislim sa naše strane. Sve što sam rekao, stojim iza toga, ali sa druge strane mislim da postoji dosta neiskrenosti. Koristi se situacija, momenat, ovi su me zvali i kao ako nećete, idem tamo. I obrnuto. To je igra". Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

12 : 18 Piksi o kazni UEFA! "Koliko puta treba da budemo kažnjeni da bi nam došlo iz... u glavu? Da se nauči više, da dođemo pameti, da igramo u normalnom ambijentu i ne budemo stalno pod kaznama i trpimo kritike. Ja ne znam što se to dešava, fudbal je praznik i radost, nešto mnogo lepo, zašto to radimo? Podrška sa tribina je mnogo važna, lepo je što će doći deca, ali dajte da i mi odigramo u normalnim uslovima. Ovo sve ne znam kako da objasnim", kazao je Piksi. "Valjda će ovo biti poslednja opomena da ne budemo više kažnjavani".

12 : 17 O Belgiji "Znate moje mišljenje o prijateljskim utakmicama. Tu su da popune prostor. Kada izađete na teren ipak predstavljate svoju zemlju i imate odgovornost da budete najbolji u datom momentu. Važno je da se ostavi dobar utisak i da se ostvari dobar rezultat zbog toga što predstoji najvažnija utakmica u kvaliifkacijama. Želimo da je dočekamo u dobrom raspoloženju. Poraz od Belgije neće ništa promeniti u glavama, ali lepše je kad izađete ponosno i zadovoljno sa te utakmice. Potrudićemo se da damo svoj maksimum i ostavimo dobar utisak. Ne idemo na izlet u Brisel, obaveza nam je da ostavimo dobar utisak", naglasio je selektor Srbije.

12 : 15 Da se čujem sa Krstajićem? "Nema potrebe da zovem Krstajića, to je isti tim. Ne znam ni da se čujemo šta bi mogao da mi kaže. Nema potrebe za takvim stvarima. Poznajemo se dobro, bili su na pragu iznenađenja u Razgradu, a sada moramo da budemo pravi", rekao je Piksi. Izvor: Profimedia

12 : 14 Budućnost srpskog fudbala "Što se tiče rezultata klubova u Evropi, nisu tako dobri, ali dobro... Dešava se i to. Opomena da budemo mnogo bolji i ostavimo mnogo bolji utisak. Da ne budemo samo hrabri, nego i da rezultatima opravdamo neka očekivanja. Jasno je da su protivnici bolji, taj negativan niz govori o trenutnom stanju. Ne bojim se što se tiče reprezentacije, ima dovoljno igrača da daju doprinos kada je naš tim u pitanju. Imamo dovoljno igrača u odličnim godinama, samo par njih koji će posle EP prestati da igraju, ali radimo na tome da im nađemo zamene. Nemam bojazan da će reprezentacija trpeti", naglasio je Piksi i podsetio da su Lučić, Mitrović i Ilić budućnost. "Ilić? Nisam znao da može kao Van Basten da daje golove... Imamo i malog Nedeljkovića i da je pozvan za A tim. Ja volim mlade igrače, volim da vidim potencijal i hrabrost, iako ima dosta manjkavosti, tako da s obzirom na neke stvari - ostao je da bude deo tima Radovana Krivokapića. Tu je i mali Cvetković iz Čukaričkog koji deluje baš dobro, ali ima vremena za sve". Izvor: MN PRESS

12 : 11 Ponos zbog plasmana na EP? "Da li sam ponosniji šta sam uradio kao fudbaler ili selektor? Kada budemo završili ove kvalifikacije i kada dovedemo tim do EP, naravno da ću biti ponosan. Kako na igrače, tako i na FSS, moj tim... Neću pripisati taj uspeh sebi, neko sam ko je vrlo racionalan i ne kitim se tuđim perjem, meni će biti privatna satisfakcija da ljude koje vodim i koje učim i koje motivišem, da oni naprave taj iskorak i odu na EP koje se dugo čeka", rekao je Piksi i dodao da ima vremena do toga i ne želi da priča unapred. "Ne verujem da postoji neko ko ne bi voleo da vidi Srbiju na EP. Da ih ima, to bi bilo pogubno. Hoćemo da budemo pozitivni i donesemo srpskom fudbalu uspeh".

12 : 08 Novi selektor Bugarske? "Ne menja ništa, mi znamo cilj i želimo da ga ostvarimo. Ovakvu šansu ne smemo da propustimo. Taj meč se igra na domaćem terenu i uz sav respekt prema Bugarima, imamo dovoljno pameti, motivacije, kvaliteta i svega što treba da ima jedan tim. Sve je u našim rukama i mi sami o sebi odlučujemo. Mi delimo našu sudbinu. Verujem da će tako i biti. Promenili su selektora, ali ne igra. Još nisam video nekog da je ušao i igrao, tako da ne verujem da će imati tu privilegiju. Ne menja se ništa, hoćemo da odvedemo Srbiju na Evropsko prvenstvo i time sam okupiran", naglasio je Piksi. Izvor: MN PRESS

12 : 06 O Belgiji? "Imamo tešku utakmicu sa jakim timom kao što je Belgija, očekujem tešku proveru, posebno jer ćemo mi mislima biti u Leskovcu. Na nama je da odigramo najbolje što je moguće", rekao je Piksi.

12 : 05 Da li su svi zdravi? "Svi koji su pozvani - neće biti ovde iz opravdanih razloga. Moje je da objasnim... Što se tiče Lazovića, ima povredu zadnje lože, tako da neće biti sa nama. Za Sergeja znate da ima povredu kolena, pauza oko četiri nedelje. Gaćinović nije bio na spisku, ali radi se o igraču koji je imao problem sa zadnjom ložom i zato ga nisam zvao. On ne može da odigra 90 minuta. Srđan Babić ima upalu grla i ne treba da dolazi, ako bude bolje, priključiće se u sredu", kazao je selektor koji zvuči kao da je prehlađen. "Znate i da mlada reprezentacija Srbije ima ciklus važnih utakmica i u razgovoru sa Drulovićem i u interesu srpskog fudbala odlučili smo se da Ilića, Ratkova, Mitrovića i Lučića pošaljemo kod njega", naglasio je Piksi.

12 : 01 Selektor je stigao! Uskoro počinje obraćanje selektora fudbalske reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića. Izvor: MN PRESS

11 : 55 Bugari gube službenim rezultatom? Uoči meča Bugarske i Mađarske u grupi u kojoj je Srbija nastao je opšti haos zbog grada domaćina. I zbog toga bi Mađari mogli da pobede za "zelenim stolom" i plasiraju se na Evropsko prvenstvo!

11 : 10 Ko je otpao sa spiska? Piksi je morao da "precrta" Sergeja Milinković-Savića koji je zadobio povredu na meču Al Hilala pre nekoliko dana, tako da ga očekuje pauza od nekoliko nedelja. Zbog toga neće biti u stanju da pomogne srpskim fudbalerima protiv Bugarske. Osim njega, sa spiska su otpali i Mihajlo Ilić (Partizan), Darko Lazović (Verona), Stefan Mitrović (Crvena zvezda) i Vladimir Lučić (Crvena zvezda). Pomenuti mladi fudbaleri su u U21 reprezentaciji. Izvor: MN PRESS

11 : 09 Ko je na spisku? Golmani : Vanja Milinković - Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka), Đorđe Petrović (Čelsi), Filip Stanković (Sampdorija)

: Vanja Milinković - Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka), Đorđe Petrović (Čelsi), Filip Stanković (Sampdorija) Odbrana : Nikola Milenković (Fiorentina), Nemanja Gudelj (Sevilja), Miloš Veljković (Verder), Strahinja Eraković (Zenit), Strahinja Pavlović (RB Salcburg), Srđan Babić (Spartak, Moskva)

: Nikola Milenković (Fiorentina), Nemanja Gudelj (Sevilja), Miloš Veljković (Verder), Strahinja Eraković (Zenit), Strahinja Pavlović (RB Salcburg), Srđan Babić (Spartak, Moskva) Vezni red : Andrija Živković (PAOK), Nemanja Radonjić (Torino), Nemanja Maksimović (Hetafe), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (Porto), Uroš Račić (Sasuolo), Saša Lukić (Fulam), Filip Kostić (Juventus), Filip Mladenović (Panatinaikos), Dušan Tadić (Fenerbahče), Lazar Samardžić (Udineze), Filip Đuričić (Panatinaikos)

: Andrija Živković (PAOK), Nemanja Radonjić (Torino), Nemanja Maksimović (Hetafe), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (Porto), Uroš Račić (Sasuolo), Saša Lukić (Fulam), Filip Kostić (Juventus), Filip Mladenović (Panatinaikos), Dušan Tadić (Fenerbahče), Lazar Samardžić (Udineze), Filip Đuričić (Panatinaikos) Napad: Dušan Vlahović (Juventus), Petar Ratkov (RB Salcburg), Aleksandar Mitrović (Al Hilal)