Trebalo je da pobijedimo u Bernu! Zvezda ispala, Bahar se ne predaje: "Oni su najbolji, ali hoćemo bodove!"

16 : 44

Spajić u timu?!

"Poseban motiv imam pred svaku utakmicu jer igram za Zvezdu, ovdje sam odrastao i ovdje osjećam sve. Liga šampiona je nešto posebno. Meni je krivo da sam bio u tunelu iz kojeg nisam vidio svjetlo. Ne mogu da krivim nikog za to. Međutim, nisam odustajao, još nisam na 100 odsto, ali se vraćam. Na nekom sam nivou koji je meni zadovoljavajući. Nadam se da će sve biti ok. Povreda je iza mene, mogu da doprinesem, trudiću se da to i radim. Do sada je bila tradicija da ko god je na konferenciji bude i u timu. Šef odlučuje, ali nadam se da ovo znači da ću igrati. Svi dobro poznajemo igrače Mančester sitija, nema tu posebne pripreme."