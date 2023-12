UŽIVO CRVENA ZVEZDA - MANČESTER SITI: Sve pršti na Marakani, ozbiljan tempo!

16 : 50

Lep gest Bahara!

"Uzbuđeni smo zbog sutrašnje utakmice jer igramo proitiv najboljeg tima na svetu. Imam važnog gosta sutra, jednog divnog momka koji je bio kidnapovan od strane Hamasa i bio je otet 52 dana. On se zove Ejtan Jahalomi. Dolazi na utakmicu sa sestrom i majkom, ali ne i sa ocem koji je i dalje kidnapovan. On je veliki navijač Mančester sitija, ali rekli smo da nećemo obraćati pažnju na to ko će pobediti", rekao je Bahar na konferenciji za medije.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen