Tri derbija Borca i Sarajeva, a rezultat isti - 1:1! Egal na Koševu po mjeri Zrinjskog!

Sarajevo i Borac i treći put ove sezone odigrali 1:1 u Premijer ligi BIH!

Treći derbi ove sezone - isti rezultat.

Banjalučki Borac imao je vođstvo protiv Sarajeva na Koševu, ali je osvojio samo bod, pošto je i njihov treći duel ove sezone završen identičnim rezultatom - 1:1.

SARAJEVO - BORAC 1:1 (0:1)

/Julardžija 53 - Vuković 42/

Dva puta remizirali su na Koševu, jednom u Banjaluci, a nakon ovog trećeg remija, ukupno četvrtzog računajući duel u Kupu BIH, najviše će se radovati Zrinjski pošto se sada zaostatak za Banjalučanima smanjio na pet bodova.

Žaliće Banjalučani za propuštenim prilikama, a posebno zbog ispuštenog vođstva u koje ga je doveo mladi David Vuković pred kraj prvog poluvremena,

Prednost Borca nije dugo trajala, pošto su ovmah na startu drugog poluvremena domaći izjednačili preko Julardžije koji je šutirao, a lopta zakačila Ćelića i prevarila Miloševića, koji je morao da ju vadi iz mreže.

Dosta nervoze, mnogo duela i veliki broj prekršaja obilježio je duel na Koševu, pa do kraja Borac nije uspio da stigne do tri važna boda u trci za šampionsku titulu, a ni Sarajeva do trijumfa kojim bi se učvrstili na mjestu koje vodi u evropska takmičenja.

U narednom kolu Borac dočekuje zahuktalo Posušje, a Sarajevo gostuje kod Zrinjskog.

