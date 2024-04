"Samo nemojte o suđenju da me pitate!" Milojević se oglasio pred derbi: Znam šta vas zanima o Partizanu!

Autor Dragan Šutvić

15 : 19 "SAUČEŠĆE PORODICI" Za kraj konferencije Milojević je uputio saučešće porodici preminulog ekonoma prvog tima Dragana Milanovića. "Samo još jednom. Hteo sam i ovim putem da izrazim saučešće našem preminulom Gagiju, ekonomu koga smo svi voleli. Iskreno saučešće porodici. Pamtićemo ga kao dobrog, nasmejanog dečka. Bio je tu u mom prvom mandatu. Tužan detalj koji se dogodio. Još jednom u moje ime i u ime saradnika i celog tima. Duboko saučešće. Nešto što nije tako trebalo da bude, ali dobro." Izvor: MN PRESS

15 : 16 DERBI I SUĐENJE Jedno od pitanja bilo je i da kaže šta je video na subotnjem derbiju i da prokomentariše suđenje i sporne situacije. "Samo to nemojte da me pitate, samo ne o suđenju. Na to prvo pitanje ću odgovoriti. Nije nas Partizan iznenadio. Videli su se neki mehanizmi koji su promenjeni, raspored igrača, nekim igračima. U prvoj su igrali sa Nathom i Zahidom, Ovusuom, promenjena je trojka. Imaju dobre igrače. Nije nešto da mi možemo njih ili oni nas da iznenade. Dobro se poznajemo. Ne znam ni da li može u fudbalu neko nekoga drastično da iznenadi. Otprilike ono što smo očekivali, može da bude neka drugačija utakmica, jer je polufinale, jedna utakmica, na ispadanje. Videćemo šta je Duljaj pripremio i šta smo mi pripremili. Očekujem dobru utakmicu. Nadam se da će navijači biti zadovoljni." Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

15 : 14 DA LI ĆE BITI ROTACIJA? "Videćemo, zavisi od treninga i pojedinih igrača, da vidimo kako će se osećati. U svakom slučaju. Ja cenim mišljenje igrača, oni najbolje poznaju svoje telo. Pored mišljenja lekarskog tima, bitno mi je i njihovo mišljenje. Kroz razgovor i priču, odlučićemo, videćemo koji je najbolji mogući sastav."

15 : 13 ENDIAJ? Upitan je Milojević za igre Endiajea. Pošto postoje oprečna mišljenja o njemu. "Ko to tvrdi, ko ne tvrdi? Imam poverenje u svakog igrača i moj posao je da izvučem maksimum od svakoga u datom trenutku. Da bi se izvukao maksimum, moraš vredno da treniraš, radiš, da daješ maksimum, asmopouzdanje na vrhuncu i da podrediš svoj egoizam, ako ga imaš, da ga podrediš timu. To je put za davanje maksimuma. Biće i za njega i za bilo kog igrača oprečnih mišljenja, to je tako u javnosti. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa. On treba da radi ono što radi. Može li bolje? Da. Mogu i ostali bolje" Izvor: MN PRESS

15 : 11 ĐIGA KAO BEK? "Mogu da vam kažem da je Điga dobar igrač, odradio je ono što je trebalo da odradi. Imam puno poverenja u sve igrače. Drago mi je. Specifična pozicija za njega, dao je maksimum, odigrao ono što treba. Nepredviđene situacije koje možete da očekujete. Imam igrače, profesionalce koji su spremni da se žrtvuju za tim."

15 : 10 ŠTA JE SA RODIĆEM? "Imamo probleme, videćemo šta će biti sa Rodićem, pričaćemo sa medicinskim timom, kako se i on bude osećao. Puna je intenziteta, naboja. Potrošnje. Imamo par igrača koji se žale. Videćemo na treningu. Shodno tome opredelićemo se za postavu sutra." Izvor: MN PRESS

15 : 09 "MOJE PLANOVE NIŠTA NE REMETI" Jedno od pitanja bilo je da li to što i dalje postoji šansa da Partiza ne igra meč nešto remeti u pripremi. "Moje planove ne remeti. Mi se spremamo za meč sutra, spremamo se da igramo meč. Ne remeti nas ništa.

15 : 08 TEŽE TRENER ILI IGRAČ? "Specifično je, pošto u igri možete da utičete dosta kada ste na terenu. Kao trener, to su neke druge stvari. Jeste slično, mada u isto vreme i nije. Svaki put je lepo igrati derbi, to su najveće utakmice. Posebna draž, posebna utakmica, nebitno da li je Kup, prvenstvo, prijateljski meč. Rivalstvo postoji. Lepo je, puno naboja, temparamentna utakmica, ima mnogo stvari kojih nema u drugim mečevima."

15 : 05 "NE KOMENTARIŠEM PARTIZAN" "E, ovako ,pošto znam šta ćete da me pitate. Ne želim i neću da komentarišem šta se događa u Partizanu. Znaju moji igrači šta smo pričali, znaju kako treba da se ponašaju. Sve te komentare u vezi svega ostalog. To je nešto što ja... Ne dotiče me, ne želim da komentarišem, fokusiran sam samo na svoj tim. To je pitanje za njih, ne za mene."

15 : 04 "DA BOLJE REALIZUJEMO ŠANSE" "Realizacija je nešto što se pokazalo u ovom momentu. Hoću da verujem da je dobro što stvaramo šanse, nadam se da će doći vreme kada ćemo moći da ih realizujemo na jednostavniji način. Da li je problem ili ne, ne bih ulazio u to. Svaki napadač želi da postigne gol. Nije tu samo koncentracija, tu je i veština. Partizan ima pored Jovanovića dobrog golmana Katića. Krunića, pardon. Pokazao je dobre vrline. To su dobre stvari, možemo hipotetički da pričamo. Verujemo da treba da postoji bolja koncentracija. Zavisi i od situacije" Izvor: MN PRESS

15 : 02 "SPECIFIČNO TAKMIČENJE" "Dobar dan svima. Pre nekoliko dana imali smo konferenciju posle meča. Prvo treba da naglasim da je ovo takmičenje koje se igra na ispadanje, od samog početka je specifično. Nije neko takmičenje što bi se reklo, neko prvenstvo gde ima dodatnih utakmica gde možete da popravite bodovni saldo ili mesto na tabeli. Ovo je nokaut. Igramo protiv Partizana, ulog je finale. Bez obzira na to protiv koga se igra, pošto je duel između Radničkog i Vojvodine takođe jak. Naše ambicije su da osvojimo trofej. Imamo trening, spremni smo, nekih nedoumica sa strane Partizana il inas nema. Dobro se poznajemo. Igraće se kao i svaka kada je derbi u pitanju, nadam se dobroj utakmici i dobroj poseti", poče je Milojević.

14 : 56 KONFERENCIJA USKORO POČINJE Konferencija za medije trebalo bi da počne u 15 časova.

14 : 50 MILOŠ MILANOVIĆ SUDI DERBI Za 174. večiti derbi određen je sudija Miloš Milanović. FSS doneo je odluku da mladi arbitar iz Ćuprije deli pravdu u okršaju Crvene zvezde i Partizana. Izvor: MN PRESS

14 : 43 DA LI ĆE PARTIZAN IZAĆI NA TEREN? Još uvek nije potvrđeno da li će fudbaleri Partizana izaći na teren "Marakane" u sredu. Usled nezadovoljstva suđenjem Pavla Ilića najavili su i tu mogućnost. Potvrda se čeka.

14 : 35 PARTIZAN OTKAZAO KONFERENCIJU Partizan je otkazao konferenciju za medije. "Usled dešavanja na proteklom derbiju FK Partizan neće održati redovnu konferenciju za medije pred polufinalnu utakmicu Kupa Srbije. U vezi sa svim budućim odlukama kluba bićete blagovremeno obavešteni", poručili su iz kluba. Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan