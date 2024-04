Neka povedu računa kad pričaju o Zvezdi! Vladan Milojević odgovorio Dudiću: To što je rekao govori o njemu!

22 : 20

"To što je rekao govori o njemu!"

Bio je upitan Vladan Milojević za izjavu trenera Radničkog Feđe Dudića da "nijedan navijač Zvezde nije zadovoljan da njegov tim pobeđuje kako pobeđuje Zvezda". Odgovorio je u dahu, povišenim tonom:

"Sve razumem, deo fudbala, pričanje o nefudbalskim stvarima. Mnogo mi smeta i mislim da je to poruka... Ja sam kao stranac bio u drugim zemljama, ali kad se ponašaš ne možeš da uzmeš Zvezdu kao instituciju. Imamo mnogo ljudi koji dolaze i pokazuju veliko nepoštovanje. Za mene je to, nepoštovanje i nije fer. Neću dalje komentarisati. To mi je zasmetalo. Ne može neko ko je sa strane i došao da živi ovde, radi, živi... Ja sam bio pretprošle godine na Kipru, nisam sa APOEL-om osvojio titulu, nisam rekao 'trebalo je da je osvojim'. Nisam pričao ni o čemu nefudbalskom. Bilo mi je teško, ali nisam to davao i dozvoljavao, poštovao sam narod Kipra. To nije prvi put. Moja poruka je da malo povedu računa kako pričaju. Neka pričaju da li Vlada Milojević ne zna, ali Zvezda, Partizan i Vojvodina su institucije, a evo Radnički se bori za Evropu, na osnovu čega će ući? Na osnovu bodova koje su doneli ti Zvezda, Partizan... Mnogo lako se neke stvari pričaju, a kada odem u drugu zemlju, moram da se ponašam u skladu sa pravilima i to su pravila FSS. To govori o njemu, dobiće ovde lep prijem od Crvene zvezde. Mislim da je to neukusno. A, da li mi je zasmetalo, jeste. Ne bih ni pomenuo, ali sada kada ste mi postavili to pitanje..."

Izvor: TV Arena sport/MN Press