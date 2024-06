A što mi ne bismo napali Engleze?! Piksi zna startnih 11 Srbije: Ako povedemo 1:0, idemo na drugi!

"Imali smo kontakt, pričali smo, ali nismo o Engleskoj, nego o nekim drugim stvarima", rekao je Tadić, na šta se nadovezao Piksi: "Priča ti o Fenerbahčeu, briga ga za Englesku", nasmijao se on.

"Da li će biti problem za nas? Vidjećemo sutra da li će igrati. To je sjajan momak, sigurno u budućnosti Zlatna lopta", rekao je Piksi.

18 : 06

O komentaru Živadinovića?

"To je bilo neozbiljno od njega da kaže da su buzdovani. To je jako kvalitetna ekipa. Pokušaćemo da nađemo šansu da ih ugrozimo, da dođemo do gola", rekao je Piksi.