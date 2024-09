"Pa šta ako izgubimo?" Vladan Milojević se ne plaši Benfike u Ligi šampiona!

"Ne mislim da u fudbalu neko treba da se sveti, pa ni Nemanja Radonjić protiv Benfike. Vidjećemo to", rekao je Milojević: "Isto pitanje pred Liverpul ste me pitali, da li sam se uplašio jer su pobijedili Maribor 7:0. Pa šta, da izgubimo šest razlike? Šta će se desiti? Treba da pričamo da je ovo čast za Crvenu zvezdu, ne kao da je uspjeh Vladana Milojevića. Bili smo šampioni Evrope, ali 1991. godine. Kaskamo od tada. Prije nekoliko dana sam gledao strašne stadione Karađorđe, u Lučanima, tri stadiona koje je napravila država. Hvala državi što daje da budemo konkurentni. Ja mogu da odgovorim kontra pitanjem o budžetima, ali neću. Nije ovo David protiv Golijata. Igramo jednu lijepu utakmicu, znamo dosta o Benfiki. Ja sam u Al Ahliju imao Ljubu Fejsu, velikog igrača za istoriju Benfike. Pričao mi je o veličini kluba, ali mene ne plaši rezultat. Samo da se borimo, da vjerujemo u sebe. Ima mnogo faktora, taktika, protivnika, kome će biti dan... Ovakve utakmice odlučuju sitnice - prekid, aut, faul... Željeli smo da dođemo ovdje, ponosan sam što smo ovdje i mislim da ćemo se predstaviti na najbolji način. Nemamo koga da se plašimo, veliki smo klub, igramo u našem gradu. Ja preuzimam odgovornost i najodgovorniji sam za sve".

"Benfika uvijek dovodi odlične igrače, ovo će biti još jedna dobra sezona. Novajlije će pomoći timu. Prošle godine kad sam igrao protiv njih imali smo tešku utakmicu pred punim stadiona, ali smo uspjeli da im pariramo. Važno je da pokažemo kvalitet, da budemo ujedinjeni, da damo 200 odsto svojih mogućnosti. Vjerujem u našu šansu da ih pobijedimo, ako damo svoj maksimum", rekao je Duarte i dodao: "Navijači Zvezde dosta pomažu atmosferom koju prave, čim se uđe na stadion osjeti se dobra energija. Sve ekipe će osjetiti to kad dođu na Marakanu. Moramo to da iskoristimo kao motiv više."

13 : 27

Promjene Benfike!

"To su velike ekipe, uvijek dolazi do nekih problema tokom sezone, a ne vjerujem nešto da je na mene uticalo što oni sada imaju probleme. To su kratke i nevidljive situacije u velikim klubovima. Doveli su bivšeg trenera koji ih dobro poznaje, donio je novu energiju. Mi se pripremamo kao i do sada. Privatno gospodina Šmita cijenim i poštujem, ostavio je veliki trag, ali i novi trener izvrsno poznaje sistem Benfike. Kada je sistem postavljen, promjene mogu tek malo da ih poremete", istakao je Milojević.