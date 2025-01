Obraćanje Vladana Milojevića UŽIVO: Crvena zvezda igra važan meč u Ligi šampiona

"Pratili smo utakmice PSV Ajdhovena, pratili smo ih od trenutka kada su sa nama u grupi. Sve pozitivno mislim o njima. Odigrali su dobro i ove posljednje tri, ali to nije ispratio rezultat. To je čuvena holandska škola, ima dosta igrača koji su tamo ponikli, ima i dosta mladih igrača, ali i iskusnih poput Perišića, De Jonga… Srećom za nas, Perišić neće igrati. Da li su favoriti? Meni moj karakter ne dozvoljava to da pričam. Mogu da kažem da ćemo igrati protiv jakog protivnika, sve ostalo pada u vodu, vidjećemo na kraju ko je pobjednik", rekao je Milojević.

15 : 12

Veliko poštovanje za PSV

"Pratili smo njihove utakmice, oni su fantastična ekipa, dolaze iz jake lige i u svim fazama igre su dobri. Možda je početak bio slabiji, ali nas to neće zavarati i to ne može da umanji njihov potencijal. Možda su krenuli kako nisu očekivali, biće zanimljiva utakmica, moje najveće pitanje samom sebi je šta možemo mi od samih nas da očekujemo. Sve najbolje mislim o PSV Ajndhovenu, to su pokazali, a to ne može da se vidi samo u utakmici-dvije, imaju kontinuitet, potencijal i kvalitet da prevaziđu krizu", rekao je Vladan Milojević.