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Pogledajte šou Žozea Murinja: Klizao po travi kada je Mbape odlučio El Klasiko

Pogledajte šou Žozea Murinja: Klizao po travi kada je Mbape odlučio El Klasiko

Autor Nikola Lalović
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Žoze Murinjo je burno proslavio pobjedu nad Barselonom u "El Klasiku".

Žoze Murinjo je burno proslavio pobjedu nad Barselonom Izvor: X/Winna F.C.

Žoze Murinjo je burno proslavio pobedu Real Madrida u "El Klasiku". On je nakon trijumfa svoje ekipe 2:1 (1:0) nakon dva gola Kilijana Mbapea u oduševljenju uletio na teren. Potrčao je pored aut linije i počeo je da kliza na koljenima.

U jednoj tranziciji uspio je Real prvo da sačuva loptu na sredini terena, da bi nakon toga Oreljan Čuameni uspio da istrči po strani i ostavi loptu Kilijanu Mbapeu. On je utrčao među tri defanzivca Barselone i zakucao loptu u mrežu. A onda je uslijedilo voo:

 Murinjovo slavlje sigurno ima veze i sa rivalstvom koje nosi sa Barselonom iz vremena borbi sa Pepom Gvardilom, ali i sa tim što je nekada radio u Barseloni koja mu nikada nije dala pravu šansu.

Sada je njegov Real Madrid, o kome se svašta pisalo zadnjih dana u Španiji, ponovo u trci. Barselona je doduše prva sa 27 bodova, iza njih je i dalje Atletiko Madrid sa 25 bodova, a onda slijedi sa 24 Real Madrid.

Tagovi

Žoze Murinjo El Klasiko Real Madrid

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