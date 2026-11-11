Srbija će prvi put učestvovati na Svjetskom prvenstvu za kadete, a selektor Igor Matić ističe važnost karaktera i timskog duha.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije počela je u Ubu pripreme za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Kataru. Srbija će prvi put u istoriji učestvovati na Mundijalitu u kadetskom uzrastu.

"Ovo je istorijski trenutak za nas", izjavio je selektor kadetske reprezentacije Srbije Igor Matić za FIFA, a prenio FSS.

"Čast je i privilegija biti dio Svjetskog prvenstva. Pokušaćemo da igramo dobar fudbal i na najbolji način predstavimo svoju zemlju, dajući sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat", dodao je selektor Srbije.

Vidi opis Srbija kreće u istorijsku misiju: "Daćemo sve od sebe" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Matić je naglasio da insistira na karakteru i ličnosti svojih izabranika.

"Ljudski kvalitet ovih momaka je od suštinskog značaja. Prije svega, želimo da budu dobri ljudi. Druga stvar je fudbalski kvalitet - tehnički, taktički i mentalni. Na tome radimo od prvog dana i vjerujem da smo formirali sjajnu grupu. Želimo da pružimo partije na najvišem nivou, a način na koji igramo za nas je od presudnog značaja - taktika, disciplina i timski duh", naveo je Matić.

Anokić: Činjenica da je ovo veliku speh za Srbiju

Mladi srpski fudbaler Dragan Anokić izjavio je da jedva čeka da počne SP.

"Činjenica da Srbija toliko godina nije učestvovala na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina najbolje govori o tome koliko je ovaj uspjeh veliki i značajan za našu zemlju.Jedva čekam da zaigramo i presrećan sam zbog ekipe i sebe lično", rekao je Anokić.

Srbija će na SP igrati u grupi L protiv Hondurasa, Kolumbije i Japana.

"Do sada smo igrali isključivo protiv evropskih reprezentacija. Biće to prvi put da se susrećemo sa drugim fudbalskim kulturama, ali ćemo se pripremiti najbolje što možemo. Imamo video materijale koje ćemo analizirati i to će za nas predstavljati veliki izazov", istakao je Anokić.

Ko igra za Srbiju u Kataru?

Na spisku su provjerena imena, igrači koji su nam i donijeli plasman na Mundijalito u Kataru:

GOLMANI : Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT);

: Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT); ODBRANA : Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički);

: Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički); VEZNI RED : Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodina), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujić (Čukarički);

: Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodina), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujić (Čukarički); NAPAD: Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld).

Kadeti Srbije će do 15. novembra boraviti u Ubu, a onda se sele u Sportski centar FS Srbije u Staroj Pazovi, odakle će se 17. novembra uputiti za Katar. Svjetsko prvenstvo će biti održano od 19. novembra do 13. decembra.

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