logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično: Dragan Stojković Piksi potpisao, našao posao poslije Srbije!

Zvanično: Dragan Stojković Piksi potpisao, našao posao poslije Srbije!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dragan Stojković Piksi potpisao je ugovor sa kineskim klubom Šandong Tajšan, vraćajući se na trenersku scenu u Kini.

Piksi novi trener Šandonga Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Legendarni srpski fudbaler i trener Dragan Stojković Piksi ima novi angažman. Prvi put poslije debakla na klupi Srbije, još od prije godinu dana u Leskovcu sa Albanijom, Piksi je pronašao svoj idući posao. Kao što se najavljivalo prethodnih dana, Piksi odlazi u Kinu, gdje je već bilježio lijepe trenerske uspjehe.

U pitanju je kineski klub Šandong Tajšan, ne toliko poznat, čak ni u azijskim okvirima. Za sada nema informacija koliko dugo će biti na klupi Šandonga, kao ni koliko novca će dobiti od Kineza.

Piksi već radio u Kini

Interesantno je da je Dragan Stojković Piksi povratnik u kineski fudbal. Prije nego što će sjesti na klupu Srbije, sada već davne 2021. godine, Piski je trenirao kineski Guangdžou R&F. U tom trenutku radilo se o jednom od najjačih kineskih klubova u kome su plate bile izuzetno visoke, pošto je na pomolu bila ekspanzija tamošnjeg fudbala - koja se doduše završila neslavno.


Piksi je vodio Guangdžou od 2015. do 2020. godine i odlikovao ga je napadački stil fudbala, ali nije uspio da sa ovim klubom dođe do šampionskog pehara. Ukupno, vodio je Guangdžou na 141 utakmici i ostvario je 57 pobjeda, 26 remija i 58 poraza.

Osim rada na klupi Kineza i reprezentacije Srbije, vodio je i Nagoju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dragan Stojković - Piksi fudbal Kina treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC