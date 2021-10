ZVEZDA OBRUKALA PONOS IZRAELA! Crveno-beli RAZBILI Makabi u Tel Avivu - Kalinić vodio Radonjićevu mašinu!

Final score@MaccabitlvBC63

BC Crvena zvezda mts 75



Nikola Kalinić 19 pts,@NateWolters17 pts, Luka Mitrović 12 pts 11 reb



First win in new@EuroLeagueseason ☑️#EuroLeague#EveryGameMatters|#TogetherWeCan#kkczpic.twitter.com/UDZWvNCdVC