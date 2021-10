Zvezda sa njima godinama ne zna! Muk u "Pioniru", crveno-bijeli opet izgubili od njemačkog šampiona!

Crvena zvezda je ponovo izgubila od Albe, šesti put u sedmom meču. Jedini trijumf ostvarili su 2015. godine.

Izvor: M Press

Za Supermena je kriptonit slaba tačka, a izgleda da je za košarkaše Crvene zvezde to Alba. Bar tako govore rezultati sa njemačkim šampionom.

U sedmom okršaju sa njima doživjeli su šesti uzastopni poraz. Izgubili su u "Pioniru" - 63:78 (10:12, 15:28, 21:20, 17:20). Jedini put su uspjeli da ih savladaju u januaru 2015. godine.

Crveno-bijeli su bili nervozni, nisu mogli da pronađu pravi ritam, veliki broj faulova, grešaka u odbrani, napadu. Gosti su diktirali tempo i stigli do zaslužene pojbede.

Prije meča je stigla potvrda da Nikola Ivanović neće moći da pomogne saigračima, što je značilo da su od plejmejkera tu Nejt Volters i Aleksa Uskoković. Novi problemi kao da su unijeli dodatnu nervozu u redove srpskog tima.

Uprkos odličnoj atmosferi koju su stvorili navijači na tribinama, nervoza je bila jača. Najbolji primjer toga je viđen u 14. minutu kada je Nikola Kalinić dobio tehničku, a Ostin Holins treću ličnu (12:28).

Uspjela je Zvezda da odgovori serijom 10:0, podigla je publiku na noge, izgledalo je da bi to mogao da bude početak preokreta, ali se to nije desilo. Gosti su imali odgovor i na pauzu su otišli sa vođstvom (25:38), uz to je domaća ekipa imala i 12 izgubljenih lopti za 20 minuta.

"Odbrana je dobra, ali napad moramo da popravimo", rekao je Dejan Radonjić u pauzi između dva dijela.

Uspjeli su da poprave napad, ali su "pokvarili" odbranu. Njemački tim je pronalazio put do koša, pogađao je za tri, a onda je stigao novi tračak nade. Luka Mitrović je spustio minus na jednocifren (44:53). Umjesto da se prednost dodatno "istopi", stvari su otišle u suprotnom smejru.

Alba je na to odgovorila serijom 11:4 i time je i definitivno stavljena tačka na eventualni veliki preokret (48:64). Jedino se čekao konačan rezultat.

ZVEZDA: Lazarević, Volters 13 (5as), Uskoković, Davidovac, Mitrović 11 (9sk), Lazić 3, Kalinić 5 (4as, 4sk), Dobrić 5, Holins 10, SImonović, Kuzmić 16 (6sk), Cirbes (nije igrao)

ALBA: Lo 17, Da Silva 9, SMit 8, Delou, Matisek 3, Nikić, Olinde 9, Kumađe, Sikma 11 (7sk), Peno, Blat 10, Zusman 11

Dešavanja sa meča ste mogli da pratite na MONDU klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Postanite deo MONDO SPORT zajednice na Viberu.