Zvezda pobijedila gdje nikad nije! Prva je osvojila Pirej - Dobrić zakucao Olimpijakos!

Crvena zvezda slavila u Grčkoj prvi put iz petog pokušaja. Prvi poraz Olimpijakos kod kuće ove sezone.

Izvor: MN PRESS

Konačno! Crvena zvezda je uspjela da pobijedi tamo gdje nikada prije nije - u Pireju.

Poslije prave drame je srpski tim pronašao put do trijumfa i iz petog pokušaja je slavio protiv Olimpijakosa - 72:76 (21:22, 15:15, 16:19, 20:20). Postali su tako i prvi koji su slavili na ovom parketu u ovoj sezoni. Prije ovog meča je domaćin imao perfektan skor (9-0).

Imali su izabranici Dejana Radonjića nekoliko prilika da sve riješe ranije, stvarali su prednost, ali nisu uspijevali da je sačuvaju. Ipak, na kraju su u tome uspjeli, prelomio je Nikola Ivanović, a zakucavanjem je sve riješio Ognjen Dobrić. Drugi put su savladali istog rivala, pošto su bili uspješni i u prvom meču u Beogradu.

Počela je Zvezda meč odlično, Volters i Dobirć su se raspucali (2:7), a potom je poslije koša Cirbesa vođstvo otišlo na "+10" (10:20). Međutim, tad je krenula serija grešaka.

Previše poklona su davali rivalima, uglavnom faulovima uz koš kojim je domaćin imao dodatno slobodno bacanje. Sve to je Olimpijakos znao da iskoristi, pa je tako na pauzu srpski tim otišao sa minimalnim vođstvom (36:37).

"Moramo da zadržimo dobre stvari koje smo radili u prvom dijelu i da popravimo neke koje nismo da bismo pobijedili", rekao je Radonjić u pauzi.

U nekoliko navrata je Zvezda pokušavala da se "odlijepi", došla je do "+8" (42:50), ali je i na to grčki tim odgovorio. Kalinić je pogodio za tri i to je bio koš koji je donio vođstvo pred posljednji kvartal (52:56).

Drama se nastavila u posljednjih 10 minuta. Ivanović se pojavio, pogodio trojku, pa ukrao loptu i poentirao u tranziciji. Međutim, Slukas i Larencakis nisu dali srpskom timu da pobjegne. Na četiri minuta do kraja je bilo jasno da će biti velika neizvjesnost (63:66).

U dramatičnoj završnici se Zvezda bolje snašla i stigla do prvenca. Dobirć je zakucavanjem na 47 sekundi prije kraja stavio tačku!

OLIMPIJAKOS: Volkap 4 (5as), Ejsi 3, Dorsi 6, Luncis, Larencakis 8, Musa, Onoknomopulos, Fal 9, Slukas 13 (4as), Martin 2, Vezenkov 20 (8sk), Žan-Šarl 2

ZVEZDA: Lazarević 4, Volters 9, Mitrović 6 (7sk), Lazić 3 (4sk), Kalinić 12 (5sk, 4as), Dobrić 14, Holins 2, Ivanović 8, Marković, Vajt 8 (8sk), Kuzmić 6, Cirbes 2