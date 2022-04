Nevjerovatan poraz Partizana! Muk u Areni, crno-bijeli izgubili dobijeno i ispali iz Evrokupa!

Crno-bijeli vodili pet razlike na 20 sekundi do kraja utakmice i ipak izgubili!

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od Burse 95:103 i ispao iz Evrokupa u osmini finala! Ekipa Željka Obradovića doživjela je izuzetno bolan poraz u punoj Štark areni, pred navijačima koji su se odazvali pozivu kluba, dali veliku podršku crno-bijelima, ali su ipak vidjeli razočaravajući nastup!

Iako su u posljednjih minut i po četvrte četvrtine imali nekoliko šansi da "dovrše" posao, iako su 20 sekundi prije kraja imali "plus 5" (84:79), crno-bijeli su ipak izgubili. Onuralp Bitim je lako poentirao (84:81), a onda je Jam Madar napravio faul u napadu i Džon Holand je to iskoristio da pogodi trojku za produžetak (84:84).

Kevin Panter je potom imao akciju da izvede šut za pobjedu, ali nije uspio. Meč je potom otišao u produžetak, ali je šokantan kraj meča ispumpao energiju i iz dvorane i iz igrača Željka Obradovića. Iskusni Endrju Endrjuz i Džon Holand iskoristili su to da pogode odlučuje trojke i da donesu Bursi prelomno vođstvo 95:89 na početku 34. minuta. Ispostavilo se da je ipak tu bio kraj.

Žaliće crno-bijeli za velikom šansom, za dobrim rezultatima u Evrokupu ove sezone i za ispuštenim prilikama da "ovjere" trijumf u posljednjoj četvrtini. A bilo ih je nekoliko. Aleksa Avramović je na "plus 5" promašio zakucavanje na minut i 15 sekundi do kraja, potom je promašio jedno od dva penala na 20 sekundi do kraja, a onda je crno-bijelima potpuno pala koncetracija kada je meč praktično bio riješen.

Poslije svega, i Partizan je još jedan favorit koji je platio cijenu i ovakvom formatu Evrokupa i odmah ispao, pa će se sada usmjeriti na preostali put ka Evroligi - kroz ABA ligu.