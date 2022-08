Standings provided by SofaScore LiveScore

Nikola Jokić je dao 24 poena uz 10 poena, Marko Gudurić je potvrdio dobru igru iz prošlog meča i sada je upisao 14 poena, koliko je imao i ključni igrač našeg tima Nikola Kalinić. Uz to je novi košarkaš Barselone dodao i šest skokova.

Na tri minuta do kraja bilo je 71:71, ali na kraju je Nikola Kalinić svojom trojkum za 75:72 i kontrom koju je povukao u narednom napadu rešio meč!

Imala je Srbija 20 poena razlike u jednom momentu, vodila je sa 49:29 početkom treće četvrtine, a onda se naš tim jednostavno ugasio. Čedi Osman i Furkan Korkmaz su se probudili, ekipa u kojoj je do tada samo Alperen Šengun bio raspoložen se razigrala i uspela da stigne rezultat!

Prekršaj na Jokiću na sekund do kraja napada, a centar Srbije promašuje slobodno bacanje. Drugo daje i vodimo 72:71. Micić krade Larkinu loptu, ali u kontri su se spetljali Jokić i Kalinić!

Faulira Milutinov Šenguna i on pogađa dva bacanja, a Milutinov poentira ispod koša 65:52. Osmani završava četvrtinu trojkom - 65:55.

Micić promašuje trojku, ali to radi i Osman. A onda Lučič izlazi sa meča! Dobija četvrtu ličnu, pa onda i tehničku i neće se vraćati!

20 : 04

Šta smo videli?

Srbija je od starta bila bolji tim u Istanbulu i na kraju se to jasno i vidi na rezultatu sa poluvremena ove utakmice. Išla je prednost Srbije i do 19 poena razlike (32:13), ali je Turska posle nekih spornih sudijskih odluka uspela da stigne i do -11, ali bliže od toga nisu mogli.

Na kraju se sve završilo neverovatnom trojkom Nikole Kalinića uz zvuk sirene i uz ogromnu prednost našeg tima!