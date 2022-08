Pešić saopštio spisak, ovo je 12 igrača za Tursku! Odlične vijesti iz Istanbula - tu je i Micić!

Svetislav Pešić skratio je spisak igrača za meč sa Turskom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije u nedjelju igraju protiv Turske u kvalifikacijama za Mundobasket (19 časova), a Svetislav Pešić skratio je spisak na 12 imena za taj susret.

U odnosu na 14 igrača koji su doputovali neće igrati Boriša Simanić i Dušan Ristić, a dobra vijest je da je na spisku Vasilije Micić. Sjajni plejmejker se povrijedio u Beogradu, ali je u konkurenciji za predstojeći duel. Nemanja Bjelica i Nemanja Nedović ostali su u Srbiji na terapijama.

Na spisku su: Filip Petrušev, Dejan Davidovac, Vanja Marinković, Nikola Kalinić, VladimirLučić, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Marko Jagodić-Kuridža, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Ognjen Jaramaz i Nikola Milutinov.

Ovako se Micić povrijedio:

"Igra turske zasniva se na spoljnim igračima, Korkmazu, Osmanu i Larkinu, tu su i dvojica igrača na unutrašnjim pozicijama Šengun i Šanli. Oni su ekipa sastavljena od atletike i prije svega iskustva. Naravno, kod kuće igraju sa daleko više motiva i rekao bih, slobode", poručio je Pešić.

Njegov tim ostvario je veliku pobjedu na startu druge faze kvalifikacija. Grčka je pala u punoj "Areni", a selektor je vidio greške i stvari koje ne smiju da se ponove u "Sinan Erdem domu".

"Mi smo imali malo problema u utakmci sa Grčkom, gdje smo previše poena primili iz tranzicije, to ovdje moramo pokušati da ispravimo. To je naš prvi zadatak protiv atletske ekipe kakva je Turska. Oni će biti nošeni sigurno sjajnom publikom, a na nama je da po svaku cijenu smanjimo broj poena koji će oni dati iz tranzicije. To je neka baza od koje ćemo krenuti, naravno uz sve ostale taktičke stvari u našem napadu i našoj odbrani, sa željom da iz jedne ovakve utakmice izvučemo maksimum", zaključio je Pešić.

