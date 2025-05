Novi Beograd ide na Fajnal-for po trofej šampiona Evrope koji čeka 10 godina

Vaterpolisti Novog Beograda igraće u polufinalu Lige šampiona protiv Barselonete.

Vaterpolsiti Novog Beograda upisali su pobjedu na gostovanju Jadranu u Splitu (15:7), što nije bilo neophodno da bi potvrdili plasman na završni turnir Lige šampiona. Međutim, pobjeda na obali Jadranskog mora, kao i dobre vijesti iz Pireja gdje je Olimpijakos savladao Marsej (12:8) znače da srpski predstavnik u Ligi šampiona sa prve pozicije u grupi ide u polufinale i tamo dobija lakšeg rivala.

Ekipa nekadašnjeg reprezentativca Živka Gocića fantastično je obavila posao tokom čitave sezone, pa će joj se i četvrti put u nizu ukazati šansa da osvoji evropsku titulu. Neće biti nimalo lako, ali tim sada ima mnogo iskustva i kvaliteta neophodnog za korak koji se već godinama čeka, osvajanje šampionske titule na kontinentu.

Ko učestvuje na Fajnal-foru Lige šampiona u vaterpolu?

Plasman na završni turnir elitnog klupskog takmičenja obezbijedili su VK Novi Beograd i Marsej iz jedne, odnosno Ferencvaroš i Barselona iz druge grupe. Već sada se znaju parovi polufinalnih mečeva u završnici takmičenja, koje će se i ove godine održati na Malti, odnosno u Valeti.

Novi Beograd će u polufinalu igrati protiv Barselonete, što je svakako lakši rival, dok će francuski Marsej na megdan aktuelnom evropskom šampionu - ekipi Ferencvaroša. Nema sumnje da nas krajem maja očekuju izuzetno dinamični mečevi i velika borba za šampiosnku titulu, a eventualni uspjeh Novog Beograda bio bi izuzetno važan za srpski vaterpolo koji više od decenije čeka ovaj trofej!

Koji srpski klubovi su osvajali evropsku titulu?

Jugoslovenski, a zatim i srpski klubovi izuzetno su uspješni u najjačem klupskom vaterpolo takmičenju na svijetu. Premijerno izdanje Lige šampiona igrano je u sezoni 1963/64, a titulu je osvojio Partizan koji je na taj način samo najavio svoju dominaciju ovim sportom - crno-bijeli imaju sedam titula, izjednačeni su sa ekipom Mladost iz Zagreba, a uspješniji je jedino Pro Reko.

Crno-bijeli su do sada osvojili sedam titula u Ligi šampiona, a posljednji trofej pripao je fantastičnoj generaciji koja je crno-bijele kapice nosila u sezoni 2010/11. Bio je to prekid dugog posta, jer su navijači Partizana još od 1976. godine čekali evropsku titulu. On je u međuvremenu stizala u Srbiju, ali u vitrine Bečeja (1999/00) i Crvene zvezde (2012/13). Samo godinu dana nakon Zvezde priliku za evropsku titulu imao je i Radnički iz Kragujevca, ali je Barselota bila bolja za jedan gol u finalu.

Kakve uspjehe ima Novi Beograd?

Vaterpolo tim sa Novog Beograda četvrti put u nizu učestvuje u samoj završnici Lige šampiona, odnosno na Fajnal-ejtu ili Fajnal-foru tog takmičenja. Sezonu 2021/22 završili su porazom od Pro Reka nakon lošijeg izvođenja penala (13:13, penalima 4:3), da bi od istog rivala izgubili i godinu dana kasnije (14:11). Oba F8 turnira igrana su u Beogradu, ali se momci sa Novog Beograda nisu domogli trofeja.

U prethodnoj sezoni završnica takmičenja odigrana je na Malti, a Novi Beograd je osvojio četvrto mjesto u konačnom plasmanu. Titula je pripala Ferencvarošu i nestvarnom Dušanu Mandiću, a u finalu je poražen Pro Reko, ubjedljivo najuspješniji evropski tim sa čak 11 evropskih titula. Pored zapaženih rezultata na evropskoj sceni, Novi Beograd se naosvajao trofeja u prvih 10 godina postojanja.

Klub koji je osnovan 2015. godine do sada ima tri šampionske titule i jedno drugo mjesto u Srbiji, dvije šampionske titule u regionalnoj ligi, kao i dva trofeja u Kupu Srbije. Kroz klub su u prethodnih sezonama prošli neki od najboljih srpskih vaterpolista, reprezentativci i osvajači medalja za nacionalni tim.

