Srbija srušila "najbolji tim Evrope", a vidjeli smo 10 stvari: Jokićeva magija i tandem koji je kičma Pešićevog tima!

Srbija je savladala Grčku, napravila veliki korak ka plasmanu na Svjetsko prvenstvo, a na terenu u "Beogradskoj areni" vidjeli smo dvije fenomenalne ekipe. Ali šta smo to zapravo vidjeli?

Kakav meč smo gledali! Sastali su se Srbija i Grčka, na kraju je srpski tim pobijedio u punoj Štark areni, sa Novakom Đokovićem, Željkom Obradovićem, Dejanom Bodirogom i Božom Maljkovićem koji su navijali odmah pored terena. "Skoro u Beogradu nije odigrana ovakva utakmica. Očekuje nas veliki broj mečeva, nisam euforičan, ali ovakvu utakmicu pred ovakvim auditorijumom odavno nismo vidjeli", rekao je poslije meča selektor Svetislav Pešić. I zaista je bilo za pamćenje, što je priznala i FIBA.

Srbija je propustila priliku da sve završi u 40 minuta, uspjeli su Grci prvo trojkom da izjednače, a onda Jaramaz nije pogodio težak šut za pobedu, da bi u dodatnih pet minuta Nikola Jokić doveo Srbiju do trijumfa. Sada Srbiju čeka jako težak meč sa Turskom, a prije toga nekoliko dana pauze u kojima tim treba da povrati snagu i, nadamo se, zaliječi neke povrede. Ali šta su glavni utisci meča?

1 – Nažalost, povreda...

Pobjeda je bitna, velika i impresivna, ali nažalost svi su iz "Arene" otišli misleći na skočni zglob Vasilija Micića. On se povri9jedio pred kraj prvog poluvremena, kada je pao i držao se za skočni zglob. To je povreda koju je Micić doživio nekoliko puta tokom karijere, pa i početkom ovog ljeta.



Tada se povrijedio u plejofu turskog prvenstva protiv Galatasaraja i uspio je da se vrati vrlo brzo, a sada se nadamo da će biti isti slučaj. Ipak, očekivati ga za meč protiv Turske u nedjelju je previše optimistično.

2 – Kakva EKIPA, kakav KARAKTER!

"Izlazak Vase je za nas bio loš, takav igrač je za vrhunski rezultat nephodan, a drago mi je što je ekipa podržala Jaramaza. Njegova komunikacija sa Vasom i Jokićem i sa našim kapitenom je sjajna. Ponekada nije bitno šta mu selektor kaže", rekao je poslije meča Svetislav Pešić i time jasno ukazao na to da je ova ekipa Srbije već postala tim.

Igrala je Srbija do sada pet mečeva, od toga je ostvarila četiri pobjede. Dva meča su otišla u produžetak i kao što je kapiten Lučić rekao komentarišući meč sa Italijom, to su utakmice u kojima se ekipa zbližava, Ipak, čvrstina i karakter su već pokazani, kao nepobitni dokaz stvaranja timske hemije.

Predvođeni nevjerovatnim Janisom Adetokumbom, Grci su se nekoliko puta vraćali, ali Srbija nije pala. Jedan od najboljih igrača Srbije na dosta deficitarnoj poziciji u ovom sastavu se povrijedio, ekipa nije pala. Srbija je pobijedila i ostala u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo, a šta je to ako nije znak karaktera.

3 – Kad je teško, Jokić

Nikola Jokić je odigrao fantastičan meč, ali njegovih 29 poena, 8 skokova i 6 asistencija ne dočaravaju koliko je zapravo bio bitan za ovaj tim. On je glavna tačka napada, od njega kreće kreacija, a u produžetku je preuzeo odgovornost i donio pobjedu.

Već na početku drugog poluvremena se vidjelo da je svjestan da bi trebalo da potpuno preuzme lidersku ulogu i kada je Srbija ostala bez Vasilija Micića preuzeo je sve na svoja leđa, a ogromnu podršku dali su mu saigrači. Onaj koš preko Janisa, ne vrijedi prepričavati, zato pogledajte ponovo:

4 – Vrijeme je za Jaramaza?

Izvor: MN PRESS

Na nekim prethodnim velikim takmičenjima, Srbija je dobijala igrače za budućnost, pa se tako sjećamo kada je Moka zvao Miloša Teodosića, debija Bogdana Bogdanovića, Vasilija Micića i Nikole Kalinića kod Dušana Ivkovića 2013. ili prvog poziva za Stefana Jovića pod trenerskim vođstvom Aleksandra Đorđevića.

Svi oni su došli kao igrači koji se bore za svoje mjesto u timu i za minute, a ostali godinama u timu. Da li je ovo nekakva slična šansa za Ognjena Jaramaza? Poslije mnogo problema sa povredama uspio je da postane legitimni evroligaški igrač, a u meču sa Grčkom je odjednom postao prvi plej Srbije.

Selektor Pešić je na konferenciji za medije poslije meča istakao da mu on mnogo vjeruje, a to mu je sada Jaramaz itekako vratio. Dobio je "neplaniranih" 24 minuta na terenu i vratio sa 15 poena, bio je drugi strijelac tima. Sada čekamo da to potvrdi i na narednim mečevima, a prvi će biti upravo protiv Turske.

5 – Tranzicija... E, to mora bolje

Izvor: MN PRESS

"Nismo uspjeli, tu nismo bili najbolji, pogotovo smo imali problema u prvoj četvrtini. Slabo smo se branili u tranziciji. Poslije toga je to bilo mnogo bolje. Mi moramo dalje da radimo na odbrani. Večeras je odbrana na spoljnim pozicijama bila sjajna. Janis je dao koševe i tranzicije, oni njega i traže i njemu je svašta i dozvoljeno. Pa i on mora nešto da da, ali moramo i dalje da radimo na toj tranziciji, jer ta odbrana smanjuje moral protivničkoj ekipi. Ja vjerujem našoj odbrani '5 na 5', ali moramo u prvih šest-osam sekundi da to bolje radimo", rekao je poslije meča Svetislav Pešić.

Navedeno je moglo da se u nekoliko situacija u Areni primijeti. Jednostavno, Srbija je nerijetko dopuštala Grcima realizaciju iz tranzicije, ali sa druge strane treba uzeti u obzir da nema tima u Evropi koji je u tom segmentu igre opasniji od Grka. Trojica braće Adetokumbo su fizički nevjerovatni, tu je i brzi Tajler Dorsi, a Kostas Slukas i Nik Kalates su poznati po svojim pasovima u takvim situacijama

6 – Njih dvojica su KIČMA tima

Izvor: MN PRESS

A njihova imena su Vladimir Lučić i Nikola Kalinić. Tandem najboljih krilnih košarkaša Evrope daje "pluća" ovom timu i energiju u oba smjera. Iako napadački doprinos nekad nije u prvom planu, upravo su njih dvojica pomagali Janisu Adetokumbu, a nerijetko ga i sami čuvali i poslije meča je to naglasio i selektor. Lučić i Kalinić daju čvrstinu i karakter ovom timu, a treba napomenuti da je na ovom meču u svojih šest minuta na terenu malo "mišića" dodao i Marko Jagodić-Kuridža.

7 – Lekcije iz "rvanja" sa Janisom pod košem

Izvor: MN PRESS

Pet skokova više imala je Grčka na ovom meču, 39 naspram srpskih 34, ali je djelovalo da Srbija mnogo teže dolazi do tih skokova. Cijeli tim je morao da se baca po loptu, nekoliko igrača je moralo da čuva braću Adetokumbo (a takav atletski izazov sigurno neće biti prisutan na svakom meču) i Agravanisa.

Požrtvovanost jeste za pohvalu, ali primarna kontrola skoka sigurno će biti segment na kojem će "orlovi" napredovati i vidljivo biti bolji u narednim mečevima.

8 – Srbija ima najbolji centarski duo u Evropi

Izvor: MN PRESS

Kada izađe Nikola Jokić, Srbija ne gubi puno! Razlika se vidi i po minutaži, pošto je Jokić igrao 30, a Janis Adetokumbo 40 minuta. Za 14 minuta koliko je igrao, Nikola Milutinov je dao ogroman doprinos od čak 12 poena i četiri skoka.

To je priča koja se ponavlja iz meča u meč, Milutinov daje drugu dimenziju igri Srbije u odnosu na Nikolu Jokića, ali ne daje prostora za opuštanje protivnicima, čak agresivnije napada obruč od MVP-a NBA lige. Srbija ima dva vrhunska centra totalno drugačijeg kalibra i samim tim najbolji tandem u Evropi.

9 – Neki novi Marko Gudurić

Izvor: MN PRESS

"Gudura je odigrao prvi put, ništa nije igrao do sada. On je momak koji je izuzetno važan za našu ekipu. On je junački odigrao i preuzeo ulogu koju će da preuzme bez obzira da li će Vasa da igra ili ne. On je ljevak, kombo bek, vrlo nezgodan. Nije on samo skorer, za njega je bilo važno da igra večeras. Mislili smo da li da ga puštamo ili ne, ali ova će ga utakmica vratiti", rekao je Svetislav Pešić i otkrio nam novu ulogu beka Srbije.

To je u određenom periodu prinudno u Crvenoj zvezdi, kreirao je igru i prenosio loptu, a sada je to u paru sa Nikolom Jokićem u nekoliko navrata baš dobro izgledalo. Marko Gudurić kao plejmejker? Zvuči zanimljivo, mada i on priznaje da nije bio na "kecu" opcija skoro 15 godina.

10 – Danas ja, sutra ti...

Izvor: MN PRESS

Ima ova Srbija širinu. U meču sa Slovenijom su bljesnuli Dejan Davidovac sa 9 poena i 10 skokova i Dušan Ristić koji je kao treći centar ubacio dvije trojke i došao do 9 poena.

Protiv Italije vidjeli smo fenomenalnog Milutinova sa 15 poena, u meču sa Njemačkom uz opet sjajnog Milutinova formu je digao Vanja Marinković sa devet poena, a sada su heroji iz sjenke bili Jaramaz sa 15 poena, Marinković sa 9 kao i Marko Gudurić sa već pomenutom novom ulogom.

Utiske iz meča protiv Grčke sabiraćemo danima i dugo ćemo pamtiti. "Orlovi" će fizički umorniji, ali napunjeni sjajnom energijom već od petka ujutru razmišljati samo o jednom cilju - pobjedi protiv Turske u gostima. Evo zašto je ona veoma bitna.

