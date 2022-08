Pešić o Micićevoj povredi: To može da te skroz poremeti - sada je jedno najvažnije!

Selektor Srbije dao je prve informacije o stanju povrijeđenog srpskog plejmejkera.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Svetislav Pešić otkrio je prve informacije o stanju Vasilija Micića, koji je zbog povrede napustio meč protiv Grčke u Areni prije poluvremena.

"Povreda nije teška. Nadamo se da je tako. Međutim, to je povreda koja može da te baš skroz poremeti. Ne bih sada ništa tu govorio. Uglavnom, o tome ćemo sutra više moći da kažemo, da se prenoći. Sada je najvažnije da naš medicinski tim pomogne da ne dođe do oticanja zgloba. Ako se to ne desi, to je prilika da se on vrati. Koliko, vidjećemo", naglasio je Pešić.

Micić je pao, a na njegovo mjesto je uskočio heroj iz sjenke Ognjen Jaramaz i tako dobro igrao da mu je Štark arena skandirala i aplaudirala. Poslije meča hvalili su ga i saigrači, nakon što su uživali u večeri u kojoj je Nikola Jokić napravio spektakl i vodio "orlove" ka važnom trijumfu.

Naredni meč Srbija će odigrati u nedjelju, na gostovanju Turskoj i to će biti takođe veoma važan izazov. Sigurno neće biti lako ako Micić ne bude mogao da nastupi, jer je već povrijeđen Nemanja Nedović, pa je Jaramaz trenutno jedini raspoloživi plejmejker nacionalnog tima.

U takvoj situaciji, Marko Gudurić bio je prinuđen da preuzme ulogu organizatora igre, što je nakon meča priznao da nije igrao "skoro 15 godina".

