Legendarni NBA plej priznao da je lagao o Jokiću: "Rekao sam da je najgori jer to svima dobro zvuči"

Gilbert Arenas je priznao da nije baš bio iskren kada je napadao Nikolu Jokića.

Izvor: Youtube/djvlad/DNVR Sports/printscreen

Nikola Jokić je uglavnom sa svojim MVP nagradama tokom prethodnih NBA sezona skupio dosta "hejtera", a sada neki moraju da se pravdaju zbog stvari izrečenih o srpskom centru. Sada su u jednom podkastu pitali Gilberta Arenasa da prokomentariše svoje ranije navode da je Jokić "najgori MVP u posljednjih 40 godina".

Novinari su ga upitali da li će Šej Gildžus Aleksander biti gori od Jokića ako osvoji trofej ove godine, što izgleda izvesno. "Agent 0" kako je bio poznat tokom svoje burne i uspješne NBA karijere je sada javno priznao da je morao malo da "nakiti" svoje prozivanje Nikole Jokića kako bi privukao pažnju.

"U redu, više je to bio 'klikbejt'. Veoma sam dobar u igrama riječi. Rekao sam da će biti najgori igrač koji je tri puta uzeo MVP nagradu u posljednjih 40 godina. Jednostavno kada sam rekao riječi "Jokić, MVP i najgori" ljudi više ništa ne čuju, zaboravljaju sve ostalo jer su već uvrijeđeni. Dodao sam i tri puta. Postoji samo pet igrača koji su u tom periodu vremena bili tri puta MVP. To su Medžik Džonson, Leri Bird, Majkl Džordan, Lebron Džejms i Nikola Jokić. On je tu peti, ali umjesto da kažem da je peti rekao sam da je najgori jer će to bolje da zvuči u naslovima", rekao je Gilbert Arenas.

Šta je zapravo rekao Gilbert Arenas o Jokiću?

Izvor: Profimedia

"Jokić je vjerovatno, statistički gledano, najgori MVP dobitnik u posljednjih 40 godina. Kada pričate o najkorisnijem igraču, igrači koji su dobijali tu nagradu, njihovi timovi su prvi ili drugi u ligi. Kada je Majkl Džordan to dobio u momentu kada je Čikago bio sedmi u ligi, imao je prosjek od 35 poena, 6 skokova i 5 asistencija, uz 3 ukradene lopte po meču. Bio je lider po broju poena i ukradenih lopti, istorijska godina i to ima smisla. Kada je Rasel Vestbruk osvojio Oklahoma je bila 10. u ligi, ali je on imao tripl-dabl u prosjeku. Uradio je nešto neverovatno, nešto što niko od Oskara Robertsona nije uspio. Kada je Jokić 2021. osvojio nagradu, Denver je bio peti ukupno gledano, on je imao 26 poena, 8 skokova i 10 asistencija po meču, šta je istorijski po tome? Centar koji je umalo zabilježio tripl-dabl u prosjeku. Zamalo, znači nije uspio, nego je bio blizu, dali su mu. Druga MVP titula je bila kada je Denver bio na 10. mjestu u cijeloj ligi, 28, 8 skokova i 13 asistencija, šta je istorijski po tome?", rekao je Gilbert Arenas prije oko godinu dana.

