UŽIVO: SRBIJA - POLJSKA! Počelo je - "orlovi" ovjeravaju prvo mjesto u grupnoj fazi!

Poslije "tvrđeg" starta, Srbija je uhvatila ritam, a Nikola Jokić je prodorom već postigao dvocifreni broj poena - 10 i to bez promašaja.

Kalinić je sa niskog posta vratio loptu Ognjenu Jaramazu, a on je ubacio prvu trojku Srbije na večerašnjoj utakmici.

19 : 46

Poruka selektora Pešića pred meč

Uoči današnjeg meča, selektor Svetislav Pešić poslao je ovu poruku naciji i navijačima njegovog tima:

"Ovo je posljednja utakmica u grupi, ništa se bitno nije desilo. Mi smo znali da će to tako da bude. Završava se utakmicom sa Poljskom, koja je pokazala jednu timsku igru i vrlo jasan koncept igre. Oni na svim pozicijama imaju iskusne igrače, izvanredno ih vodi trener sa naših prostora. Napravio je izuzetnu igru, a iako su izgubili jedan meč brzo su se vratili. To je karakteristika pravih ekipa, Mi smo u toj situaciji kao i pred svaku utakmicu, samo što sada imamo slobodan dan. Večeras ćemo da radimo u dvije grupe. Malo taktike, malo fitnes", objasnio je on.

