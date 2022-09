Prve riječi Svetislava Pešića nakon ispadanja Srbije sa Eurobasketa! "Kad ovo kažem, ispašće da tražim opravdanje!"

"Nisu odigrali kao prošlog leta, ovo je sasvim drugačija utakmica. Da biste napravili kontinuitet u igri, potreban je kontinuitet u odbrani, a tu nismo bili na našem nivou. Imali smo previše otvorenih šuteva. Podigli su svoje samopouzdanje i bilo nam je dosta teško. Naša igra se ne svodi samo na odbranu, ali ona nam je baza za ono što se dešava u napadu. Izgubili smo samopouzdanja, strpljenja u napadu, nekoliko puta smo promašili šuteve koje obično pogađamo, ali nikad ne postoji samo jedan razlog za poraz. Kada se izgubi od ovakve ekipe kao što je Italija, odlučuje više stvari. Naravno, mora da se malo analizira, tek se završila utakmica, moramo da vidimo šta smo dobro uradili, a šta nismo. Svi smo razočarani, tužni, ali to je sport, to je košarka. Ekipa je bila izvanredna, čestitao sam im na ponašanju, na poštovanju koje su pokazali prema protivniku, čestitao sam im. Ovo je stvarno fantastična grupa momaka sa kojima nam je bilo ogromno zadovoljstvo da radimo", rekao je Pešić.

20 : 22

"Ispašće da tražim izgovore..."



"Treba da čestititamo i da izrazimo respect prema italijanskoj ekipi, koji je odigrao izvanrednu utakmicu, ali igraš onoliko koliko ti protivnik dozvoli. Bili su sveži, a ne smem previše da pričam šta nas je sve pratilo kroz ove pripreme, jer do sada nisam pričao, a do sada nije bilo potrebno. Kad bih počeo o tome, vi biste rekli da tražim izgovore. Ipak, imali smo puno igrača koji su izgubili kontakt sa timom tokom priprema, neki su se vratili iz povreda, neki nisu. A onda kad dođe ovakva utakmica, nemamo prava da izađemo i kažemo 'Mi ćemo sigurno tu utakmicu da dobijemo'. Mi moramo da budemo optimisti da mi to imamo, mislim da smo u dobrom fizičkom stanju da možemo da igramo protiv svakoga, to smo pokazali protiv Turaka ili protiv Grka kod nas, bilo je tu dosta dobrih utakmica, ali bez ikakve želje da nekome umanjujem pobedu, za ovaj plej-of i jednu utakmicu odluke, moraš da budeš u boljem fizičkom stanju, da imaš više igrača koji su zdravi i na nivou visoke fizičke pripremljenosti. Naš Milutinov je na svežinu odigrao protiv Poljaka, ali za neki kontinuitet, nakon 10 dana gde uopšte nisi mogao da treniraš… Da ne idem dalje, da ne ispadne da tražim izgovore. Čestitam Italiji, a mi ćemo analizirati šta smo mogli bolje", rekao je selektor Pešić

