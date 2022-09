UŽIVO SLOVENIJA PRED ELIMINACIJOM SA EUROBASKETA: Dončić ISKLJUČEN, drama u Berlinu!

Ponitka daje trojku, Dragić pravi faul u napadu i to na Ponitki, deluje da je meč završen - 87:80

Utakmica je završena za Dončića na tri minuta pre kraja. Faulirao je Ponitku i to mu je peta lična. Ponitka je dao oba penala - 76:82!

Dončić nije izlazio iz igre u drugom poluvremenu i to se videlo, promašio je oba slobodna bacanja, nešto što se njemu ne dešava. Dončić je potom napravio i ličnu, svoju četvrtu. Poljaci imaju prednost - 76:79.

22 : 05

34' - TRIPL-DABL PONITKE I DONČIĆ KOJI IGRA!

Slovenija ima prednost na šest minuta pre kraja meča - 74:70.

Ponitka je asistencijom došao do tripl-dabl učinka i po tome je postao tek treći igrač u istoriji kome je to pošlo za rukom. Za to vreme Dončić ne izlazi iz igre. Od početka drugog dela je na parketu i neće da izađe. Balcerovski je krenuo na zakucavanje, a Prepelič se postavio, pao je, sudije su pokazale da je faul u napadu. Poljaci su poludeli, krenuli su da viču, prvi Balcerovski koji je dobio tehničku. Prepelič nije doa bacanje, ali je pogodio za dva posle toga. Poljska u problemu, a i jedni i drugi bsne na sudije...

Izvor: MN PRESS