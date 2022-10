UŽIVO BASKONIJA - CRVENA ZVEZDA: Drama u Španiji, crveno-beli na MUKAMA!

Crvena zvezda gostuje Baskoniji u Vitoriji.

Crvena zvezda gostuje Baskoniji i traži prvu evroligašku pobedu. Na startu sezone u najjačem evropskom takmičenju izgubila je od Efesa i Panatinaikosa i na dve utakmice u Španiji pokušaće da dođe do prvenca. Prvi duel na španskoj turneji igra u Vitoriji, pa onda u petak ide u Madrid na meč protiv Reala. Crveno-beli se nadaju da će u večerašnjem duelu uspeti da "probiju led" i da upišu pobedu i tako skinu pritisak sa sebe.

Pratili su i meč Baskijaca sa Partizanom, videli su vrline i mane španskog predstavnika i pokušaće to da iskoriste na što bolji način. Pre svega se to odnosi na reket, tamo leži najveća prednost srpskog tima. "Imaju dve 'petice' koje rotiraju i atletski moćne četvorke koje koriste na tim pozicijama. Pokriveni su, imaju veličinu, snagu, brzinu. Videćemo. Pripremamo se kako da ih napadnemo. To je jedna od opcija", rekao je trener Vladimir Jovanović pred put u Španiju. Luka Vildoza, najnovije pojačanje ekipe, je u otputovao iako neće igrati ovaj meč, Stefan Marković je u konkurenciji, dok Nemanja Nedović sigurno neće igrati.

