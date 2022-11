Duško Ivanović otkrio - Ovo su tri razloga zašto sam u Zvezdi! "Došao sam ovdje i prije 50 godina!"

Autor Dragan Šutvić

14 : 20 Čović o Vladi Jovanoviću Predsednik Crvene zvezde govorio je o odlasku mladog trenera ovim rečima: "Najpre dozvolite lančić, pa različitu garnituru... A đavo se krije u detaljima". Pročitajte poruku Nebojše Čovića o Vladimiru Jovanoviću. Izvor: MN PRESS

13 : 56 Neki Zvezdaši vole Zvezdu do zadnjeg dinara! "Sporazumni raskid znači da ćemo se sa Vladom dogovoriti koliko će se njemu isplatiti u odnosu na njegov ugovor. Ne kao u nekim najskorijim slučajevima kada ima Zvezdaša koji Zvezdu vole do zadnjeg dinara. Nemam ništa protiv, igračka legenda je igračka legenda, ali kada se to završi ulazite u nove poslove sa drugim pravilima. Možda specifičnost igračke karijere vas povuče da mislite da vam je dan organizovan kao kada ste bili kao igrač. Da li ste kao velika legenda spremni da učite za nove posloe? Tu se javljaju problemi. Mnogima se ovo neće sviđati, ali u tim sa godinama da me to ne zanima", rekao je on, pa dodao za Adamsa: "Mislim da smo tu sasvim dobro prošli. Bilo je 500 nečega, a završili smo sa 200 nečega. Da vam ne pričam da li je to američki dolar, evro, japanski jen.."

13 : 53 Bilo je i drugih kandidata? "Nismo imali ni mnogo izbora, bilo je nekih kontakata. Sa druge strane Duško Ivanović je sa ovih prostora, ima dovoljno iskustva. Trener je 30 i kusur godina i shvatiće brzo šta se od njega očekuje. Duška interesuje teren i košarka, a mi smo tu za ostale egzotične radnje", naglasio je Čović.

13 : 50 Zašto Duško Ivanović? "Ovom timu je potreban veći i snažniji autoritet. Koji će na bazi prirodne selekcije dalje nastaviti da radi selekciju igrača, a onda na bazi drugih elemenata, Znam da su puštene raznorazne priče kakav je trener Duško, strog. Ali ako hoćete vrhunski rezultat iza toga ne stoje mame i tate ni menadžeri. Možđe samo da stoji ogroman rad. Ima još jedan faktor u tome, a to je vojna disciplina. Možete da imate 10 MVP-eva u ovoj ekipi i da ne osvojite ništa. To se u skorijem periodu nekima dogodilo. Mora da se bude tim. Nemam šta o Dušku da kažem, svuda gde je radio uzimao je trofeje. Ono što mene brine u ovoj sezoni je da li ćemo moći finansijski da zatvorimo sve. Naš budžet je ukupno ove sezone oko 10.000.000 evra. Tu je prvi tim, stručni štab, mlađe selekcije, škola košarke, tu su svi. Mi nikada nismo kombinovali ni sa menadžerima ni sa kumovima, ni sa kim", dodao je predsednik KKCZ.

13 : 46 Čović o domaćim igračima i budžetu "Pred nama je interesantan period, mi smo se opredelili za strukturu sa većinski domaćim igračima. Koju smo napravili iz mnogih razloga. Pričalo se da trener nije selektirao tim. Nijedan trener nije dobio nijednog nametnutog igrača... Bilo je povuci potegni sa Radonjićem oko Sofa, pa je onda Sofo otišao. A onda pošto je otišao, napravio sam varijantu da ja to platim. Sve ostalo je bilo u dogovoru sa trenerom, naravno sa gledanjem finansijske strane.. Jer Zvezda koju ste proglasili za državni bankomat nije dobila 4/5 budžeta, već je na 35 odsto budžeta od države, a neki drugi su to dobili.Uvek smo na raspolaganju da argumentovano prilčamo i na bazi podataka", dodao je Čović.

13 : 43 O kiksevima! "Nama ne treba da nam neko analizira da su tri defanzivna igrača u timu, a ta tri igrača su igrala zajedno pet minuta. Nismo mi amateri. Što se tiče Evrolige, od tih devet utakmica, ako bi to mogli da kažemo da je kiks, to je pobeda Panatinaikosa. Što se tiče ABA lige je kiks poraz od Zadra. Da vam kažem za taj Zadar ako ste profesionalac gotovo da vam nije bio potreban trener nego dodatni sektor motivacije. Otvorena su vrata, konkurs je neprekidno otvoren za sve pozicije u Crvenoj zvezdi. Mi ćemo se sa svake strane potruditi da Vlada Jovanović bude forsiran trener. On je napravio odličan rezultat sa mladom reprezentacijom, a to su mnogi zaboravili", pojasnio je Čović.

13 : 40 Nebojša Čović o Jovanoviću: "U sportu vam je relativno prosto da ocenjujete da li je neko zadovoljio ili nije, ali to je rezučtat. Mi smo u poslednjem slučaju sa Vladom Jovanovićem imali dovoljan uzorak da vidimo kakva bi bila perspektiva da je ostao. Ne samo za Zvezdu, već i za njega. Na osnovu tih analiza napravili smo sporazumni prekid. Ja ne mislim da su napravljeni ne znam koliki kiksevi. Svaka utakmica je izgledala kao da smo bili blizu da pobedimo, pa ne pobedimo. Vlada Jovanović je odličan trener, vrlo posvećen, koji živi sa košarkom i nastaviće svoj put razvoja. Pitanje je da li je to u pojedinim trenucima dovoljno, u smislu nečega što se zove susret sa igračkim potencijalima i kvalitetinma. Moj savet je svakom mladom čoveku koji dolazi na bilo koji posao je da ne dozvoli da se trunka autoriteta ne prepusti. Ako dozvolite lančić pa ne smeta, a dozvolite rasparenu garnituru pa to ne smeta, to počinje da nagriza ceo sistem. U tom delu nema dobrote i tako mora da bude u sportu. Nisam primetio da ste vi to analizirali u medijima što se tiče rezultata. Mi smo od devet utakmica u Evroligi igrali šest u gostima. Imali smo interesantno suđenje, gotovo da se nigde nismo obrukali. Imali smo crveni signal u pripremama sa Olimpijakosom", rekao je Čović.

13 : 35 Da li je pratio Zvezdu? "Pratio sam kao što sam pratio manje više sve ekipe u Evroligi i prvenstvima. Znam dosta, ali ne dovoljno jer ono što vidiš kad si vanka drugačije je od onog kad si unutra", rekao je novi trener KKCZ.

13 : 34 Da li je ranije bilo kontakata sa Zvezdom? "Ja ću vam ispričati, ali brzo jer moram da idem na trening. To je bilo pre jedno 50 godina, pa sam bio došao, pa sam otišao da studiram. Ali sudibina je htela da dođem u Crvenu zvezdu."

13 : 34 DUŠKO IVANOVIĆ "Znam da će mi biti teško, ali sam zadovoljan jer sam došao u Crvenu zvezdu. Prvo jer je to veliki sportski izazov, drugo jer je to veliki klub sa sjajnim navijačima i treće jer ova ekipa može da oima karakter kakav su imale moje ekipe, pobednički karakter", naglasio je na početku Duško Ivanović.

13 : 32 Nebojša Čović "Ja nemam šta da vam predstavljam gospodina Ivanovića. Znate i ko je i šta je. Mi smo napravili sporazumni dogovor sa Vladom Jovanovićem kojem sam mnogo zahvalan. Zadovoljstvo mi je da sam sa gospodinom Duškom vrlo brzo napravio dogovor u trenutku koji nije baš zgodan. Ali imamo mi u svemu tome iskustva", rekao je predsednik KKCZ.

13 : 10 Konferencija kasni... Duško Ivanović stiže pravo sa aerodroma u halu "Pionir", na promociju pred novinarima beogradskih redakcija. Otud konferencija neće početi pre 13.30 časova

12 : 50 Ko je Duško Ivanović Duško Ivanović (65) bio je dugogodišnji igrački as Budućnosti i Jugoplastike, sa kojom je postao prvak Evrope. Posle toga je nastupao i za Đironu, Limož, a samostalnu trenersku karijeru gradio je od 1995. Vodio je Fribur Olimpik, reprezentaciju Švajcarske, Limož, a najveće uspehe ostvario je u Baskoniji, koju je ukupno vodio čak 11 godina. Sa velikanom iz Vitorije bio je šampion Španije 2002, 2010. i 2020, a vodio je i Barselonu, Panatinaikos, Himki i Bešiktaš. Takođe, bio je i selektor Bosne i Hercegovine. Izvor: MN PRESS

12 : 40 "I kad vodiš 25 razlike, za njega nije gotovo" Pročitajte šta je o novom treneru Zvezde rekao Igor Rakočević, njegov bivši igrač i legenda crveno-belih. Izvor: MN PRESS